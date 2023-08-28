https://sputnik-georgia.ru/20230828/gruziya-proigrala-slovenii-na-chempionate-mira-po-basketbolu-281740449.html

Грузия проиграла Словении на чемпионате мира по баскетболу

Грузия проиграла Словении на чемпионате мира по баскетболу

Грузинские баскетболисты сохранили шанс выйти из группы 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T18:59+0400

2023-08-28T18:59+0400

2023-08-28T18:59+0400

спорт

грузия

новости

торнике шенгелия

дуда санадзе

чемпионат мира по баскетболу 2023

баскетбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1c/281740270_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_47149fc67f39635d3afe34798047ea56.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в матче второго тура группы F чемпионата мира проиграла команде Словении со счетом 67:88. Встреча Грузии и Словении стала битвой двух лидеров группы за первое место. Согласно правилам ЧМ, в следующий этап турнира проходят две лучшие команды из каждой группы. Команды группы F встретятся с представителями группы Е, где фаворитами считаются Германия и Австралия. Балканцы выиграли первую половину матча со счетом 45:33 во многом благодаря блестящей игре своего лидера Луки Дончича, который терзал грузинских баскетболистов результативными атаками. Сборной Грузии было сложно найти свою игру, мяч с трудом попадал в корзину даже у ее капитана Торнике Шенгелия. На игре сказалась и травма одного из лидеров команды Дуды Санадзе, который буквально играл на обезболивающих медикаментах. Первая сенсация на ЧМ по баскетболу – Франция не выйдет во второй этап>>Несмотря на проигрыш, сборная Грузии сохраняет шанс выйти из группы даже в случае фиаско в последнем матче против команды Венесуэлы. Для этого подопечные Илиаса Зуроса не должны уступить сопернику с разницей больше чем в 16 очков, а Словения должна обыграть Кабо-Верде. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич (34 очка). В составе сборной Грузии – Сандро Мамукелашвили (21 очко). Счет по четвертям: 17:16, 16:29, 17:18, 17:25 Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, дуда санадзе, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол