https://sputnik-georgia.ru/20230828/gruziya-proigrala-slovenii-na-chempionate-mira-po-basketbolu-281740449.html
Грузия проиграла Словении на чемпионате мира по баскетболу
Грузия проиграла Словении на чемпионате мира по баскетболу
Грузинские баскетболисты сохранили шанс выйти из группы 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T18:59+0400
2023-08-28T18:59+0400
2023-08-28T18:59+0400
спорт
грузия
новости
торнике шенгелия
дуда санадзе
чемпионат мира по баскетболу 2023
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1c/281740270_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_47149fc67f39635d3afe34798047ea56.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в матче второго тура группы F чемпионата мира проиграла команде Словении со счетом 67:88. Встреча Грузии и Словении стала битвой двух лидеров группы за первое место. Согласно правилам ЧМ, в следующий этап турнира проходят две лучшие команды из каждой группы. Команды группы F встретятся с представителями группы Е, где фаворитами считаются Германия и Австралия. Балканцы выиграли первую половину матча со счетом 45:33 во многом благодаря блестящей игре своего лидера Луки Дончича, который терзал грузинских баскетболистов результативными атаками. Сборной Грузии было сложно найти свою игру, мяч с трудом попадал в корзину даже у ее капитана Торнике Шенгелия. На игре сказалась и травма одного из лидеров команды Дуды Санадзе, который буквально играл на обезболивающих медикаментах. Первая сенсация на ЧМ по баскетболу – Франция не выйдет во второй этап>>Несмотря на проигрыш, сборная Грузии сохраняет шанс выйти из группы даже в случае фиаско в последнем матче против команды Венесуэлы. Для этого подопечные Илиаса Зуроса не должны уступить сопернику с разницей больше чем в 16 очков, а Словения должна обыграть Кабо-Верде. Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич (34 очка). В составе сборной Грузии – Сандро Мамукелашвили (21 очко). Счет по четвертям: 17:16, 16:29, 17:18, 17:25 Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1c/281740270_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_8fcc9c7a5e5596a83e2ad39a790b4a2c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, дуда санадзе, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, дуда санадзе, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол
Грузия проиграла Словении на чемпионате мира по баскетболу
Грузинские баскетболисты сохранили шанс выйти из группы
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в матче второго тура группы F чемпионата мира проиграла команде Словении со счетом 67:88.
Встреча Грузии и Словении стала битвой двух лидеров группы за первое место. Согласно правилам ЧМ, в следующий этап турнира проходят две лучшие команды из каждой группы. Команды группы F встретятся с представителями группы Е, где фаворитами считаются Германия и Австралия.
Балканцы выиграли первую половину матча со счетом 45:33 во многом благодаря блестящей игре своего лидера Луки Дончича, который терзал грузинских баскетболистов результативными атаками.
Сборной Грузии было сложно найти свою игру, мяч с трудом попадал в корзину даже у ее капитана Торнике Шенгелия.
На игре сказалась и травма одного из лидеров команды Дуды Санадзе, который буквально играл на обезболивающих медикаментах.
Несмотря на проигрыш, сборная Грузии сохраняет шанс выйти из группы даже в случае фиаско в последнем матче против команды Венесуэлы. Для этого подопечные Илиаса Зуроса не должны уступить сопернику с разницей больше чем в 16 очков, а Словения должна обыграть Кабо-Верде.
Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич (34 очка). В составе сборной Грузии – Сандро Мамукелашвили (21 очко).
Счет по четвертям: 17:16, 16:29, 17:18, 17:25
Третий матч группового этапа подопечные Илиаса Зуроса проведут 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.