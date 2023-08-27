https://sputnik-georgia.ru/20230827/pervaya-sensatsiya-na-chm-po-basketbolu---frantsiya-ne-vyydet-vo-vtoroy-etap-281720976.html

Первая сенсация на ЧМ по баскетболу – Франция не выйдет во второй этап

Первая сенсация на ЧМ по баскетболу – Франция не выйдет во второй этап

Первое место в группе Н делят Латвия и Канада, которые встретятся во вторник, чтобы выявить победителя группы 27.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-27T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Вице-чемпион Европы, призер олимпийских игр, один из фаворитов турнира сборная Франции уступила команде Латвии 86:88 на чемпионе мира по баскетболу, и потеряла шансы на выход в следующий этап турнира. Французы потерпели два поражения подряд. В первом круге они уступили Канаде со счетом 65:95. Сборная Франции активно начали первую четверть и завершила ее с соответствующим результатом – 33:26. Во второй четверти латыши улучшили игру – 23:20 и сократили разрыв. Третью четверть Франция провела великолепно, выиграв 21:13, и казалось, что судьба матча решена. Грузия vs Словения – мнение капитана сборной о предстоящем матче ЧМ по баскетболу >>Однако сборная Латвии проявила потрясающий настрой - в последней четверти они сократили многоочковое отставание, а финальную атаку французы завершили неточным броском - 88:86. Лучшим игроком матча стал француз Эван Фурнье, принесший своей команде 27 очков. Лучшим в составе латвии оказался Артурс Жагарс с 22 очкам и пятью результативными передачами. Первое место в группе Н делят Латвия и Канада, которые встретятся во вторник, чтобы выявить победителя группы. Волнение и эмоции – баскетболисты сборной Грузии рассказали о своей первой игре на ЧМ >>Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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