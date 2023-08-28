https://sputnik-georgia.ru/20230828/kakova-situatsiya-u-monastyrya-shiomgvime-posle-kamnepada--poslednie-dannye-281741285.html

Какова ситуация у монастыря Шиомгвиме после камнепада – последние данные

Какова ситуация у монастыря Шиомгвиме после камнепада – последние данные

Заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T20:17+0400

2023-08-28T20:17+0400

2023-08-28T20:31+0400

грузия

новости

происшествия

национальное агентство окружающей среды

мцхета-мтианети

камнепад у монастыря шиомгвиме

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Тяжелая техника расчищает территорию средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) после камнепада. Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастыря был ограничен. К этому времени ведутся работы по выносу обрушившейся массы на правой стороне монастыря. На конкретном участке дороги, где обрушилась часть скалы, введены частичные ограничения. Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов >>Параллельно геологи проводят исследовательские работы, и заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастыря, будет готово в ближайшее время. По первичной оценке группы геологов Национального агентства окружающей среды, к северу от монастыря Шиомгвиме, на склоне, обрушилась масса разного состава (песок-камни, конгломераты). Обрушившаяся масса была сброшена в близлежащее ущелье, и на этом этапе опасность минимальна. Как ранее рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, мцхета-мтианети, камнепад у монастыря шиомгвиме