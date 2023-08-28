https://sputnik-georgia.ru/20230828/naskolko-bezopasno-na-territorii-monastyrya-shiogvime-posle-kamnepada---mnenie-spetsialistov-281737000.html

Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов

Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов

Геологи в ближайшие дни подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастырского комплекса Шиомгвиме 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T15:20+0400

2023-08-28T15:20+0400

2023-08-28T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Ситуация на месте камнепада на территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) не представляет опасности, через несколько часов для очистки территории прибудет тяжелая техника, сообщает телекомпания "Имеди". Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса был ограничен. По его словам, для передвижения людей (как священнослужителей, так и туристов) закрыта лишь территория в сторону русла оврага. Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни>>Как рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. По словам заместителя губернатор Мцхета-Мтианети Гочи Кавтарадзе, геологическая служба завершила предварительные дополнительные исследования рядом с территорией монастыря Шиомгвиме и выдала соответствующие рекомендации.Как было сказано накануне, геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней.Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, мцхета-мтианети, мцхета, происшествия, религия , камнепад у монастыря шиомгвиме