https://sputnik-georgia.ru/20230828/naskolko-bezopasno-na-territorii-monastyrya-shiogvime-posle-kamnepada---mnenie-spetsialistov-281737000.html
Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов
Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов
Геологи в ближайшие дни подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастырского комплекса Шиомгвиме 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T15:20+0400
2023-08-28T15:20+0400
2023-08-28T15:59+0400
грузия
новости
туризм
мцхета-мтианети
мцхета
происшествия
религия
камнепад у монастыря шиомгвиме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23902/48/239024808_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_868b44be8b8e055be30630f997e5a615.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Ситуация на месте камнепада на территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) не представляет опасности, через несколько часов для очистки территории прибудет тяжелая техника, сообщает телекомпания "Имеди". Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса был ограничен. По его словам, для передвижения людей (как священнослужителей, так и туристов) закрыта лишь территория в сторону русла оврага. Причины камнепада у монастыря в Грузии будут названы в ближайшие дни>>Как рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию. По словам заместителя губернатор Мцхета-Мтианети Гочи Кавтарадзе, геологическая служба завершила предварительные дополнительные исследования рядом с территорией монастыря Шиомгвиме и выдала соответствующие рекомендации.Как было сказано накануне, геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней.Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура). Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета-мтианети
мцхета
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23902/48/239024808_131:0:1954:1367_1920x0_80_0_0_2397968727ba2c66fe38183fcdd3033e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, мцхета-мтианети, мцхета, происшествия, религия , камнепад у монастыря шиомгвиме
грузия, новости, туризм, мцхета-мтианети, мцхета, происшествия, религия , камнепад у монастыря шиомгвиме
Насколько безопасно на территории монастыря Шиогвиме после камнепада – мнение специалистов
15:20 28.08.2023 (обновлено: 15:59 28.08.2023)
Геологи в ближайшие дни подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у монастырского комплекса Шиомгвиме
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Ситуация на месте камнепада на территории средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме (30 км от Тбилиси) не представляет опасности, через несколько часов для очистки территории прибудет тяжелая техника, сообщает телекомпания "Имеди".
Информация о камнепаде у монастыря Шиомгвиме (регион Мцхета-Мтианети) появилась в соцсети в воскресенье, 27 августа. Люди и постройки, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса был ограничен.
"Опасность минимальна. На месте присутствовали представители департамента геологии. На данном этапе проводятся исследовательские работы... По моей информации, работы по очистке оврага должны начаться в ближайшие часы", – сказал сотрудник департамента геологии Нацагентства окружающей среды Рамаз Коберидзе.
По его словам, для передвижения людей (как священнослужителей, так и туристов) закрыта лишь территория в сторону русла оврага.
Как рассказал настоятель Шиомгвимского монастыря, архимандрит Саба, за десять лет его нахождения в монастыре он ежегодно наблюдал камнепады, отметив, что священнослужители самостоятельно очищали территорию.
"По сравнению с прошлым годом в этом году обрушилось немного больше, но ничего такого. Так происходило ежегодно, и сейчас ничего особенного. Когда идет дождь, сносит вниз как селевым потоком, и мы очищаем канал", – сказал архимандрит.
По словам заместителя губернатор Мцхета-Мтианети Гочи Кавтарадзе, геологическая служба завершила предварительные дополнительные исследования рядом с территорией монастыря Шиомгвиме и выдала соответствующие рекомендации.
"Параллельно мы продолжаем наблюдение. На данный момент геологи изучили имеющуюся ситуацию и выдали соответствующие рекомендации", – сказал замгубернатора.
Как было сказано накануне, геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших обрушение части скалы у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней.
Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) – средневековый монастырский архитектурный комплекс неподалеку от древней столицы Грузии, города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).
Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Шиомгвиме быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более чем 2 тысячи монахов. Монастырь стал оживленным центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Давид IV Строитель сделал Шиомгвиме царским доменом и продиктовал правила (типикон) для монастыря.