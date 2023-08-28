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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
По состоянию на 1 августа текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,47 28.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-28T21:32+0400
2023-08-28T21:32+0400
2023-08-28T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 463,75 миллиона лари, или на 0,98%, и на 1 августа текущего года составил 47,79 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 93,57 миллиона лари, или 0,36%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 370,18 миллиона лари, или на 1,73%.По данным Нацбанка, на конец июля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,5 миллиарда лари, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,48 миллиарда лари, что на 2,3% больше, чем в предыдущем месяце.Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды >>За июль 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,91%, или 227,94 миллиона лари, и на 1 августа текущего года составил 25,39 миллиарда лари.По состоянию на 1 августа текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,47%, что на 0,34 процентного пункта меньше, чем на 1 июля 2023 года.На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июле
По состоянию на 1 августа текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,47
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июле 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 463,75 миллиона лари, или на 0,98%, и на 1 августа текущего года составил 47,79 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 93,57 миллиона лари, или 0,36%, а объем кредитов в иностранной валюте – на 370,18 миллиона лари, или на 1,73%.
По данным Нацбанка, на конец июля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,5 миллиарда лари, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,48 миллиарда лари, что на 2,3% больше, чем в предыдущем месяце.
За июль 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,91%, или 227,94 миллиона лари, и на 1 августа текущего года составил 25,39 миллиарда лари.
По состоянию на 1 августа текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,47%, что на 0,34 процентного пункта меньше, чем на 1 июля 2023 года.
На конец июля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.