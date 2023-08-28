https://sputnik-georgia.ru/20230828/parlament-gruzii-otkroet-osennyuyu-sessiyu-5-sentyabrya-281737937.html

Парламент Грузии откроет осеннюю сессию 5 сентября

Парламент Грузии откроет осеннюю сессию 5 сентября

В рамках осенней сессии депутаты заслушают годовые отчеты о деятельности государственных ведомств 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T16:20+0400

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хатия деканоидзе

роман гоциридзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Парламент Грузии, согласно регламенту, откроет осеннюю сессию 5 сентября пленарным заседанием, сообщает Первый канал. Осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.В ходе осенней сессии депутаты заслушают годовые отчеты о деятельности госструктур, в том числе Службы государственной безопасности. В рамках сессии запланировано выступление министров в формате министерского часа. Согласно регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед законодательным органом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе. Кроме того, министра может вызвать группа депутатов, чтобы он ответил на заранее согласованные вопросы.Оппозиция также требует заслушать членов правительства в формате интерпелляции и в комитетском формате, в том числе экономическую команду правительства.Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Промежуточные выборы в Грузии: правящая партия представила своих кандидатов>>Бывшие члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе потребовали визита министра инфраструктуры Ираклия Карселадзе в рамках отраслевого комитета, у них есть вопросы по строительству дороги через Рикотский перевал.Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В конце марта перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт в связи с возникшей угрозой схода оползня. В настоящее время на дороге действуют ограничения для автомобилистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, единое национальное движение