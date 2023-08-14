https://sputnik-georgia.ru/20230814/promezhutochnye-vybory-v-gruzii-pravyaschaya-partiya-predstavila-svoikh-kandidatov-281219511.html

Промежуточные выборы в Грузии: правящая партия представила своих кандидатов

Промежуточные выборы в Грузии: правящая партия представила своих кандидатов

Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр Гурджаани Зураб Утиашвили... 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T16:25+0400

2023-08-14T16:25+0400

2023-08-14T16:42+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

промежуточные парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. За пост мажоритарного депутата в округе Гори-Каспи от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на промежуточных выборах парламента будет бороться Георгий Сосиашвили, а за пост мэра района Гурджаани на внеочередных выборах – Георгий Мачавариани. Промежуточные выборы в парламент, а также внеочередные выборы мэра состоятся в Грузии 1 октября текущего года. Кандидатов от правящей партии представил на брифинге председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Сосиашвили является доктором исторических наук, профессором Горийского государственного университета и приглашенным профессором Тбилисского государственного университета. Он имеет богатый профессиональный опыт. В разные годы успешно занимался журналистской, педагогической, научной, литературной и публицистической деятельностью. Сосиашвили является членом сакребуло (совещательный орган) района Гори по пропорциональному избирательному списку "Грузинской мечты". Сосиашвили опубликовал более 150 научных работ как в грузинских, так и в международных научных журналах, а также множество прозаических сборников и публицистических статей. ЦИК Грузии выбрал временных членов окружных комиссий к промежуточным выборам >>"Господин Георгий является обладателем около двадцати наград, в том числе лауреатом Национальной премии Грузии. Георгий Сосиашвили является почетным гражданином Гори. Желаю успехов господину Георгию", – заявил Кобахидзе. Что касается кандидата на пост мэра Гурджаани, то Мачавариани родился в городе Гурджаани. В 1996 году окончил Технический университет Грузии. Он имеет богатый опыт работы на руководящих должностях. В течение 6 лет он занимал должность директора акционерного общества "Гурджаангаз", а с 2011 года является руководителем Гурджаанского сервисного центра ООО "SOCAR Georgia Gas". Проведение промежуточных и внеочередных выборов стало необходимым после того, как мажоритарный депутат Георгий Ходжеванишвили и мэр района Гурджаани Зураб Утиашвили досрочно покинули свои должности. В Грузии 1 октября пройдут промежуточные выборы >>Всего к выборам 1 октября будет открыто 133 избирательных участка. Голосование с использованием аппаратов для верификации избирателей, голосования и подсчета голосов пройдет на 103 избирательных участках и в нем примут участие 85,3% от общего числа избирателей. На остальных участках голосование будет проходить в существующем до этого порядке, однако бюллетени для голосования будут оцифрованы, загружены на соответствующую безопасную платформу и будут доступны всем заинтересованным сторонам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гори, георгий мачавариани, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, промежуточные парламентские выборы