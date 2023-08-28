https://sputnik-georgia.ru/20230828/tragediya-na-kurorte-shovi-spasateli-ischut-dvukh-detey-281726425.html

Трагедия на курорте Шови: спасатели ищут двух детей

Трагедия на курорте Шови: спасатели ищут двух детей

Поиски продолжатся до тех пор, пока есть малейший шанс найти пропавших без вести 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T11:32+0400

2023-08-28T11:32+0400

2023-08-28T11:37+0400

новости

грузия

происшествия

шови

оползень

оползень в шови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/13/281489293_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_7c5f6893f68b38cb1e177c962975d0dd.jpg

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Поисковые работы в зоне стихийного бедствия в Шови продолжаются в активном режиме, спасатели пытаются найти еще двух человек, заявил мэр Они Серги Хидешели. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. По последним данным, удалось идентифицировать 29 из 31 погибшего.По словам Хидешели, создана комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесенный разрушительной стихией. Однако для того, чтобы не помешать поисковым работам, комиссия пока не может приступить к работе. Поисковые работы ведутся как в эпицентре стихийного бедствия, так и в реках и в соседнем от района Они Амбролаурском районе. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Трагедия в Шови: в руслах рек найдены личные вещи жертв стихийного бедствия >>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, шови, оползень, оползень в шови