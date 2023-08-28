https://sputnik-georgia.ru/20230828/zona-poiskov-v-shovi-rasshirena--spasateli-doshli-do-territorii-gumatges-281727428.html

Зона поисков в Шови расширена – спасатели дошли до территории ГуматГЭС

Зона поисков в Шови расширена – спасатели дошли до территории ГуматГЭС

К этому времени спасатели пытаются найти двух детей, пропавших в зоне бедствия 28.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-28T13:31+0400

2023-08-28T13:31+0400

2023-08-28T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Площадь поисковых работ в зоне стихийного бедствия на курорте Шови (Регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) расширена, сообщает телекомпания "Рустави-2". Спасатели ищут двух человек. По имеющейся информации, это малолетние дети. Поисковые работы идут в руслах рек Чанчахи и Риони, а также на территории, прилегающей к ГуматГЭС. Оползень сошел на знаменитый курорт Шови днем 3 августа. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия 210 человек. По последним данным, погиб 31 человек, 29 из которых идентифицированы. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Трагедия в Шови: в руслах рек найдены личные вещи жертв стихийного бедствия >>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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