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Москва и Тбилиси сделали многое для улучшения отношений – эксперт

Москва и Тбилиси сделали многое для улучшения отношений – эксперт

Это тот случай, когда "собаки лают, а караван идет", заявил Руслан Сафаров, оценивая грузино-российские отношения 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T14:39+0400

2023-08-29T14:39+0400

2023-08-29T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Положительные шаги навстречу друг другу, несмотря на различные провокации, за последние месяцы наблюдаются как со стороны Москвы, так и со стороны Тбилиси, считает российский эксперт Руслан Сафаров. Эти шаги проявлялись в том, что Грузия отказалась открывать на своей территории т. н. второй фронт, а Россия, в свою очередь, отменила визовый режим для граждан страны и восстановила прямое авиасообщение, заявил эксперт в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. При этом, по словам эксперта, Грузия имеет все перспективы стать частью огромного логического коридора Север-Юг. "И в этом направлении уже ведутся серьезные работы. В частности, я имею в виду прокладку тоннелей на Военно-грузинской дороге, которые обеспечат ее круглогодичную работу", – подчеркнул Сафаров. Эксперт отметил, что главные мировые экономические и логические коридоры проходят через Грузию, поэтому за влияние в этой стране будет вестись очень серьезная борьба. "Эта борьба уже идет в больших кабинетах. Высокопоставленные политические деятели спорят за Грузию друг с другом, поэтому будет очень много вбросов в средствах массовой информации", – предупредил эксперт. Ввиду этих факторов, а также в условиях непростой геополитической ситуации власти Грузии должны стремиться не поставить страну под удар, отмечает Сафаров.Между тем, по словам эксперта, Грузия не должна загонять себя в рамки или позволить кому-то другому это сделать. "Если Грузии выгодно иметь хорошие отношения с Россией, то почему это плохо? Если Грузия хочет развивать отношения с Китаем, почему она не должна это делать? Если страна хочет дружить с ЕС, то это замечательно. Но ни в коем случае Грузия не должна загонять себя в рамки, где с кем-то она может дружить, а с кем-то нет", – подчеркнул эксперт. Медведев: отношения Грузии и РФ развиваются благодаря прагматичности грузинской власти >>>Сафаров высказал мнение, что будущий 2024 год будет для Грузии очень тяжелым, так как к предстоящим парламентским выборам активно готовятся на Западе. По его словам, там делают большую ставку на смену политического устройства Грузии, которая может подорвать стабильность и развитие страны. "Я уже молчу о том, что при "правильном" правительстве из Грузии можно будет сделать второй фронт против России. Это серьезно нарушит баланс, который сегодня есть, в частности, геоэкономический. Может привести к очень серьезным последствиям для самой Грузии. Так что риски очень серьезные", – уверен Сафаров. Поэтому, по словам эксперта, каждый гражданин Грузии, который пойдет на выборы в 2024 году, должен понимать и осознавать, какой выбор он сделает. Власти Грузии не раз заявляли о том, что некоторые прозападные силы пытаются втянуть Грузию в войну против России, и если бы не лояльная политика действующих властей страны, в частности, правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", то страна давно бы уже находилась в состоянии войны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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