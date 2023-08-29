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"Мы контролируем свое будущее" – Пачулия о выходе сборной Грузии в следующий этап ЧМ
"Мы контролируем свое будущее" – Пачулия о выходе сборной Грузии в следующий этап ЧМ
Третий матч группового этапа своего первого чемпионата мира сборная Грузии проведет 30 августа против Венесуэлы 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T14:00+0400
2023-08-29T14:00+0400
2023-08-29T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу контролирует свое будущее и переход в следующий этап чемпионата мира, поделился своим мнением бывший лидер сборной Грузии по баскетболу, звезда NBA Заза Пачулия. Третий матч группового этапа своего первого чемпионата мира сборная Грузии проведет 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками, а ее соперник – четвертое. По словам Пачулия, сейчас многое зависит от болельщиков и важно поддержать грузинскую команду. Накануне подопечные Илиаса Зуроса проиграли фавориту группы команде Словении со счетом 67:88. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. "Мы должны победить" – главный тренер сборной Грузии по баскетболу о матче с Венесуэлойм >>>Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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венесуэла, словения, заза пачулия, новости, грузия, спорт, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
"Мы контролируем свое будущее" – Пачулия о выходе сборной Грузии в следующий этап ЧМ
Третий матч группового этапа своего первого чемпионата мира сборная Грузии проведет 30 августа против Венесуэлы
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу контролирует свое будущее и переход в следующий этап чемпионата мира, поделился своим мнением бывший лидер сборной Грузии по баскетболу, звезда NBA Заза Пачулия.
Третий матч группового этапа своего первого чемпионата мира сборная Грузии проведет 30 августа против Венесуэлы. Начало игры в 12:00 по Тбилиси. Грузинская команда занимает второе место в группе F с тремя очками, а ее соперник – четвертое.
"Мы контролируем свое будущее, я имею в виду переход на следующий этап. Мы должны выиграть следующую игру, и я уверен, что мы это сделаем. Хорошо, что у ребят будет возможность отдохнуть. Важно подготовиться к следующей игре как эмоционально, так и физически", – сказал Пачулия журналистам.
По словам Пачулия, сейчас многое зависит от болельщиков и важно поддержать грузинскую команду.
Накануне подопечные Илиаса Зуроса проиграли фавориту группы команде Словении со счетом 67:88.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.