https://sputnik-georgia.ru/20230829/oppozitsiya-ne-khochet-chtoby-gruziya-poluchila-status-kandidata-v-es--lider-gruzinskoy-mechty-281773176.html
Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Грузия сможет получить статус страны-кандидата после того, как в стране сменится власть, считает основатель оппозиционного телеканала Ника Гварамия 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T18:10+0400
2023-08-29T18:10+0400
2023-08-29T18:10+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
ника гварамия
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
грузия - евросоюз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278753530_0:61:1280:782_1920x0_80_0_0_f3ea037704a252a7094b1d65c3acba3d.jpg
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, комментируя заявление президента Евросовета Шарля Мишель, проговорился об этом, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Как заявил ранее в августе президент Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз должен быть готов к расширению к 2030 году. По его словам, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ. По мнению Гварамия, Грузия не получит статус при нынешней власти. Ника Гварамия в 2007 году в период закрытия на то время оппозиционного телеканала "Имеди" занимал должность заместителя Генпрокурора. После смены власти возглавил телеканал "Рустави 2". В 2019 году, после передачи судом "Рустави 2" прежнему владельцу, основал телеканал "Мтавари архи". В марте 2022 года был осужден за растрату средств телеканала "Рустави 2". В мае 2023 был помилован президентом, и он вышел на свободу. Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" о заявлении Мишеля по расширению ЕС>>Лидер "Грузинской мечты" отметил, что оппозиция не имеет права говорить о Евросоюзе, так как они лишены европейских ценностей. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Чуть менее года назад, в октябре 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике. Заявления Шольца и теперь уже Мишеля свидетельствуют о том, что "окно возможностей" не закроется, если даже Грузия в этом году не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. Гварамия добавил, что в условиях правления "Грузинской мечты" стране этот статус не достанется, в Евросоюз Грузию заведут новые, избранные в результате парламентских выборов 2024 года власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/14/278753530_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c2642edd59b8644490763e81d30a7dff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"
Грузия сможет получить статус страны-кандидата после того, как в стране сменится власть, считает основатель оппозиционного телеканала Ника Гварамия
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, комментируя заявление президента Евросовета Шарля Мишель, проговорился об этом, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Как заявил ранее в августе президент Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз должен быть готов к расширению к 2030 году. По его словам, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ. По мнению Гварамия, Грузия не получит статус при нынешней власти.
"Оппозиция никак не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в декабре. В этом случае Гварамия еще раз проговорился. Что касается Гварамия, напомню, кто он: этот человек до 2012 года напрямую был включен в дела рэкета бизнеса, а также в разбойное присвоение телеканала "Имеди" и после управлял разбойно присвоенным телеканалом "Рустави 2", – сказал Кобахидзе.
Ника Гварамия в 2007 году в период закрытия на то время оппозиционного телеканала "Имеди" занимал должность заместителя Генпрокурора.
После смены власти возглавил телеканал "Рустави 2". В 2019 году, после передачи судом "Рустави 2" прежнему владельцу, основал телеканал "Мтавари архи". В марте 2022 года был осужден за растрату средств телеканала "Рустави 2". В мае 2023 был помилован президентом, и он вышел на свободу.
Лидер "Грузинской мечты" отметил, что оппозиция не имеет права говорить о Евросоюзе, так как они лишены европейских ценностей.
"У этих людей вообще нет никакого легитимного права говорить о Евросоюзе. Они с начала до конца лишены европейских ценностей и являются антиевросоюзом", – сказал Кобахидзе.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
Чуть менее года назад, в октябре 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.
Заявления Шольца и теперь уже Мишеля свидетельствуют о том, что "окно возможностей" не закроется, если даже Грузия в этом году не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.
Гварамия добавил, что в условиях правления "Грузинской мечты" стране этот статус не достанется, в Евросоюз Грузию заведут новые, избранные в результате парламентских выборов 2024 года власти.