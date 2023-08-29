https://sputnik-georgia.ru/20230829/oppozitsiya-ne-khochet-chtoby-gruziya-poluchila-status-kandidata-v-es--lider-gruzinskoy-mechty-281773176.html

Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"

Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС – лидер "Грузинской мечты"

Грузия сможет получить статус страны-кандидата после того, как в стране сменится власть, считает основатель оппозиционного телеканала Ника Гварамия 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T18:10+0400

2023-08-29T18:10+0400

2023-08-29T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Оппозиция не хочет, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, комментируя заявление президента Евросовета Шарля Мишель, проговорился об этом, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Как заявил ранее в августе президент Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз должен быть готов к расширению к 2030 году. По его словам, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ. По мнению Гварамия, Грузия не получит статус при нынешней власти. Ника Гварамия в 2007 году в период закрытия на то время оппозиционного телеканала "Имеди" занимал должность заместителя Генпрокурора. После смены власти возглавил телеканал "Рустави 2". В 2019 году, после передачи судом "Рустави 2" прежнему владельцу, основал телеканал "Мтавари архи". В марте 2022 года был осужден за растрату средств телеканала "Рустави 2". В мае 2023 был помилован президентом, и он вышел на свободу. Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" о заявлении Мишеля по расширению ЕС>>Лидер "Грузинской мечты" отметил, что оппозиция не имеет права говорить о Евросоюзе, так как они лишены европейских ценностей. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Чуть менее года назад, в октябре 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике. Заявления Шольца и теперь уже Мишеля свидетельствуют о том, что "окно возможностей" не закроется, если даже Грузия в этом году не получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказал гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. Гварамия добавил, что в условиях правления "Грузинской мечты" стране этот статус не достанется, в Евросоюз Грузию заведут новые, избранные в результате парламентских выборов 2024 года власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз