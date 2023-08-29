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Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" о заявлении Мишеля по расширению ЕС

Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" о заявлении Мишеля по расширению ЕС

Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году, заявил Шарль Мишель 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T15:20+0400

2023-08-29T15:20+0400

2023-08-29T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Президент Евросовет Шарль Мишель не назвал страны, которые к 2030 году войдут в Евросоюз, что является отрицательной стороной его заявления, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Как заявил ранее в августе президент Евросовета Шарль Мишель, Евросоюз должен быть готов к расширению к 2030 году. По его словам, интеграция новых членов будет непростой и потребует проведения ряда реформ.Есть страны-кандидаты на членство в ЕС, получившие статус, например, 12-18 лет назад, отметил он."Если речь идет только об этих странах, то это другое дело. Когда 18 лет назад страна становится кандидатом и ей обещают, что она может стать членом Евросоюза через семь лет, то это не дает оснований для большого оптимизма", – заявил Кобахидзе.Кобахидзе выразил надежду, что в будущем будет уточнено, что 2030 год станет актуальной датой для всех стран, которые имеют статус кандидата или получат статус кандидата в ближайшем будущем.ЕС обсудит членство Грузии на предстоящих встречах – Мишель>>По его словам, у Грузии есть основания для оптимизма в плане получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС благодаря выполнению необходимых 12 пунктов.По его словам, Грузия и грузинские власти до конца будут честны перед лицом Евросоюза.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в ожидании статусаЕвропейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Статус кандидата в ЕС: Испания выступила в поддержку Грузии>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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