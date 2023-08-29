https://sputnik-georgia.ru/20230829/proekt-ekvilibrium-v-razgare-biblioteka-arba-poyavitsya-na-zapade-gruzii-281763554.html

Проект "Эквилибриум" в разгаре: библиотека-арба появится на западе Грузии

Проект "Эквилибриум" в разгаре: библиотека-арба появится на западе Грузии

Цель движения – повысить уровень образования граждан и создать новые культурные пространства 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T15:38+0400

2023-08-29T15:38+0400

2023-08-29T16:19+0400

национальная парламентская библиотека

георгий кекелидзе

тбилиси

гурия

грузия

культура

новости

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Библиотека в форме арбы откроется в деревне Вакиджвари Озургетского муниципалитета (регион Гурия) в рамках движения Национальной парламентской библиотеки Грузии "Эквилибриум". "Эквилибриумом" долгие годы руководит глава Парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе. Его цель – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта он безвозмездно помогает школьникам всей Грузии: дарит книги, компьютеры и целые библиотеки. Помимо библиотеки, по словам Кекелидзе, в пространстве "Чамо" периодически будут проводиться и серии лекций. В рамках "Эквилибриума" в скверах городов и сел Грузии устраиваются библиотеки в причудливых тематических формах. Так, в Самтредия появилась библиотека-велосипед, в Батуми – библиотека-корабль, в Чиатура – библиотека-вагон, в Телави – библиотека-бочка, в Шухути – библиотека-лело и т. д.Георгий Кекелидзе – грузинский поэт, эссеист, телеведущий, лауреат премии "Саба", премии "Золотое крыло", основатель электронной библиотеки lib.ge. С 2012 года занимает пост генерального директора Национальной библиотеки Грузии. Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты >>>Кекелидзе активно содействует развитию грузинской культуры в Грузии и за рубежом, сотрудничает с представителями грузинской диаспоры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальная парламентская библиотека, георгий кекелидзе, тбилиси, гурия, грузия, культура, новости