Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
© National Library of Georgia
Это самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели – создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Самый крупный проект Национальной библиотеки парламента Грузии – "Цифровая фотолетопись" – будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые пути пополнения коллекций, сообщают в организации.
Это было решено в результате подписания меморандума между Национальной библиотекой Грузии и компанией Coca-Cola Bottlers Georgia, сообщается на сайте библиотеки.
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
© National Library of Georgia
Документ о сотрудничестве накануне подписали директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе и глава "Кока-Колы" Темур Чкония. Цель соглашения – поддержка проекта "Цифровая фотолетопись" техническим оснащением.
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
© National Library of Georgia
"Наглядная история трех столетий: люди, неизвестные и неизвестные, события и здания – национальный цифровой фотоархив будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые "рельсы", – говорится в сообщении Георгия Кекелидзе.
О проекте "Цифровая фотолетопись"
"Цифровая фотолетопись" – самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели: создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков. В рамках проекта оцифрованы архивы многих важных для страны лиц и неизвестные фотографии.
"В то же время у нас можно увидеть быт неизвестных широкой публике людей (крестьян, рабочих, людей различных профессий) с их культурными особенностями, контекстом, одеждой, манерами. "Цифровая фотолетопись" лучше всего передает дух эпох", – говорится на сайте библиотеки.
© National Library of GeorgiaПевец Вано Сараджишвили в Боржоми с друзьями, 1923 год
Певец Вано Сараджишвили в Боржоми с друзьями, 1923 год
© National Library of Georgia
Более того, благодаря этому проекту авторам задумки удалось опознать многих людей, отмечают в организации. Национальная библиотека также занимается оцифровкой пленочных негативов, которые сохранились в старых фотостудиях.
© National Library of GeorgiaНеизвестное фото поэта Галактиона Табидзе в окружении поклонниц. Из архива Мзии Кикачеишвили (стоит слева)
Неизвестное фото поэта Галактиона Табидзе в окружении поклонниц. Из архива Мзии Кикачеишвили (стоит слева)
© National Library of Georgia
"Недавно были обнаружены ранее неизвестные фотографии Какуцы Чолокашвили и Галактиона Табидзе. В ближайшее время планируется оцифровать уникальный архив Михаила Месхи", – отмечают авторы проекта.
Также в планах проекта оцифровка материалов сорокалетней истории фотостудии в Гурии, фондов Кутаисского исторического музея, Зугдидского государственного этнографического музея и Цаленджихского историко-этнографического музея.