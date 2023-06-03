https://sputnik-georgia.ru/20230603/proekt-natsionalnoy-biblioteki-tsifrovaya-fotoletopis-nabiraet-oboroty-278253253.html

Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты

Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты

Это самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели – создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T23:03+0400

2023-06-03T23:03+0400

2023-06-03T23:03+0400

галактион табидзе

темур чкония

культура

новости

грузия

георгий кекелидзе

национальная парламентская библиотека

библиотека

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Самый крупный проект Национальной библиотеки парламента Грузии – "Цифровая фотолетопись" – будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые пути пополнения коллекций, сообщают в организации.Это было решено в результате подписания меморандума между Национальной библиотекой Грузии и компанией Coca-Cola Bottlers Georgia, сообщается на сайте библиотеки. Документ о сотрудничестве накануне подписали директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе и глава "Кока-Колы" Темур Чкония. Цель соглашения – поддержка проекта "Цифровая фотолетопись" техническим оснащением."Наглядная история трех столетий: люди, неизвестные и неизвестные, события и здания – национальный цифровой фотоархив будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые "рельсы", – говорится в сообщении Георгия Кекелидзе.О проекте "Цифровая фотолетопись" "Цифровая фотолетопись" – самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели: создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков. В рамках проекта оцифрованы архивы многих важных для страны лиц и неизвестные фотографии. "В то же время у нас можно увидеть быт неизвестных широкой публике людей (крестьян, рабочих, людей различных профессий) с их культурными особенностями, контекстом, одеждой, манерами. "Цифровая фотолетопись" лучше всего передает дух эпох", – говорится на сайте библиотеки. Более того, благодаря этому проекту авторам задумки удалось опознать многих людей, отмечают в организации. Национальная библиотека также занимается оцифровкой пленочных негативов, которые сохранились в старых фотостудиях. "Недавно были обнаружены ранее неизвестные фотографии Какуцы Чолокашвили и Галактиона Табидзе. В ближайшее время планируется оцифровать уникальный архив Михаила Месхи", – отмечают авторы проекта.В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы >>Также в планах проекта оцифровка материалов сорокалетней истории фотостудии в Гурии, фондов Кутаисского исторического музея, Зугдидского государственного этнографического музея и Цаленджихского историко-этнографического музея. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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галактион табидзе, темур чкония, культура, новости, грузия, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека, библиотека