Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230603/proekt-natsionalnoy-biblioteki-tsifrovaya-fotoletopis-nabiraet-oboroty-278253253.html
Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты
Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты
Это самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели – создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T23:03+0400
2023-06-03T23:03+0400
галактион табидзе
темур чкония
культура
новости
грузия
георгий кекелидзе
национальная парламентская библиотека
библиотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/03/278252374_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_efe92a2f83ad7a2578e062d542148f3d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Самый крупный проект Национальной библиотеки парламента Грузии – "Цифровая фотолетопись" – будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые пути пополнения коллекций, сообщают в организации.Это было решено в результате подписания меморандума между Национальной библиотекой Грузии и компанией Coca-Cola Bottlers Georgia, сообщается на сайте библиотеки. Документ о сотрудничестве накануне подписали директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе и глава "Кока-Колы" Темур Чкония. Цель соглашения – поддержка проекта "Цифровая фотолетопись" техническим оснащением."Наглядная история трех столетий: люди, неизвестные и неизвестные, события и здания – национальный цифровой фотоархив будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые "рельсы", – говорится в сообщении Георгия Кекелидзе.О проекте "Цифровая фотолетопись" "Цифровая фотолетопись" – самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели: создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков. В рамках проекта оцифрованы архивы многих важных для страны лиц и неизвестные фотографии. "В то же время у нас можно увидеть быт неизвестных широкой публике людей (крестьян, рабочих, людей различных профессий) с их культурными особенностями, контекстом, одеждой, манерами. "Цифровая фотолетопись" лучше всего передает дух эпох", – говорится на сайте библиотеки. Более того, благодаря этому проекту авторам задумки удалось опознать многих людей, отмечают в организации. Национальная библиотека также занимается оцифровкой пленочных негативов, которые сохранились в старых фотостудиях. "Недавно были обнаружены ранее неизвестные фотографии Какуцы Чолокашвили и Галактиона Табидзе. В ближайшее время планируется оцифровать уникальный архив Михаила Месхи", – отмечают авторы проекта.В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы &gt;&gt;Также в планах проекта оцифровка материалов сорокалетней истории фотостудии в Гурии, фондов Кутаисского исторического музея, Зугдидского государственного этнографического музея и Цаленджихского историко-этнографического музея. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/03/278252374_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_85c8e4cc7cf933a97fb5d558e5c87ff8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
галактион табидзе, темур чкония, культура, новости, грузия, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека, библиотека
галактион табидзе, темур чкония, культура, новости, грузия, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека, библиотека

Проект национальной библиотеки "Цифровая фотолетопись" набирает обороты

23:03 03.06.2023
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой Кока-Колы Темуром Чкония - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
© National Library of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Это самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели – создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Самый крупный проект Национальной библиотеки парламента Грузии – "Цифровая фотолетопись" – будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые пути пополнения коллекций, сообщают в организации.
Это было решено в результате подписания меморандума между Национальной библиотекой Грузии и компанией Coca-Cola Bottlers Georgia, сообщается на сайте библиотеки.
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой Кока-Колы Темуром Чкония - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
© National Library of Georgia
Документ о сотрудничестве накануне подписали директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе и глава "Кока-Колы" Темур Чкония. Цель соглашения – поддержка проекта "Цифровая фотолетопись" техническим оснащением.
© National Library of GeorgiaПодписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой Кока-Колы Темуром Чкония - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Подписание меморандума о сотрудничестве директором Национальной библиотеки Георгием Кекелидзе и главой "Кока-Колы" Темуром Чкония
© National Library of Georgia
"Наглядная история трех столетий: люди, неизвестные и неизвестные, события и здания – национальный цифровой фотоархив будет оснащен новейшим оборудованием и опробует новые "рельсы", – говорится в сообщении Георгия Кекелидзе.

О проекте "Цифровая фотолетопись"

"Цифровая фотолетопись" – самый амбициозный проект Национальной библиотеки, который служит важной цели: создает визуальную историю XIX, XX и начала XXI веков. В рамках проекта оцифрованы архивы многих важных для страны лиц и неизвестные фотографии.
"В то же время у нас можно увидеть быт неизвестных широкой публике людей (крестьян, рабочих, людей различных профессий) с их культурными особенностями, контекстом, одеждой, манерами. "Цифровая фотолетопись" лучше всего передает дух эпох", – говорится на сайте библиотеки.
© National Library of GeorgiaПевец Вано Сараджишвили в Боржоми с друзьями, 1923 год
Певец Вано Сараджишвили в Боржоми с друзьями, 1923 год - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Певец Вано Сараджишвили в Боржоми с друзьями, 1923 год
© National Library of Georgia
Более того, благодаря этому проекту авторам задумки удалось опознать многих людей, отмечают в организации. Национальная библиотека также занимается оцифровкой пленочных негативов, которые сохранились в старых фотостудиях.
© National Library of GeorgiaНеизвестное фото поэта Галактиона Табидзе в окружении поклонниц. Из архива Мзии Кикачеишвили (стоит слева)
Неизвестное фото поэта Галактиона Табидзе в окружении поклонниц. Из архива Мзии Кикачеишвили (стоит слева) - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2023
Неизвестное фото поэта Галактиона Табидзе в окружении поклонниц. Из архива Мзии Кикачеишвили (стоит слева)
© National Library of Georgia
"Недавно были обнаружены ранее неизвестные фотографии Какуцы Чолокашвили и Галактиона Табидзе. В ближайшее время планируется оцифровать уникальный архив Михаила Месхи", – отмечают авторы проекта.
В Тбилиси появился первый музей грузинской прессы >>
Также в планах проекта оцифровка материалов сорокалетней истории фотостудии в Гурии, фондов Кутаисского исторического музея, Зугдидского государственного этнографического музея и Цаленджихского историко-этнографического музея.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0