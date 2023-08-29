https://sputnik-georgia.ru/20230829/rtveli-2023--kak-prokhodit-sbor-urozhaya-vinograda-v-kakheti-281745431.html

Ртвели-2023 – как проходит сбор урожая винограда в Кахети?

Ртвели-2023 – как проходит сбор урожая винограда в Кахети?

Сбор урожая – это сельскохозяйственный процесс, который, несмотря на заявления некоторых политиков, и в этом году будет успешным, заявил глава Агентства 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T10:02+0400

2023-08-29T10:02+0400

2023-08-29T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Винные заводы в Кахетии (Восточная Грузия) переработали 2,5 тысячи тонн винограда, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начался в муниципалитете Дедоплисцкаро. Со следующей недели Ртвели перейдет в более активную фазу и в других районах Кахетии. Координационный штаб для содействия организованному проведению Ртвели заработал в Телави 24 августа. В нем уже зарегистрировано 110 винных компаний, которые приобретут виноград у фермеров. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда >>Кроме того, фермеры смогут реализовать и поврежденный в результате непогоды виноград. Такой урожай, на который не будет спроса со стороны частного сектора, примет госпредприятие за 90 тетри за 1 килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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