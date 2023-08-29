https://sputnik-georgia.ru/20230829/v-nebe-vzoydet-golubaya-luna---zemlyan-31-avgusta-zhdet-superlunie-281772642.html

В небе взойдет "голубая Луна" – землян 31 августа ждет суперлуние

В небе взойдет "голубая Луна" – землян 31 августа ждет суперлуние

Самое яркое суперлуние 2023 года, которое называют "голубая Луна", земляне увидят 31 августа 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T17:49+0400

2023-08-29T17:49+0400

2023-08-29T17:52+0400

справки

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24443/34/244433407_0:254:2644:1741_1920x0_80_0_0_72181a2a761f762bd3b0893aa9deaf3a.jpg

Это редкое астрономическое явление можно увидеть в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты, которое совпадает с полнолунием. Когда в небе взойдет "голубая Луна": точное время суперлуния 31 августа читайте в Sputnik Грузия. Самое яркое суперлуние года Луна обычно находится от Земли на расстоянии примерно в 384 тыс. километров, а 31 августа протяженность между ними сократится до 357,2 тысячи километров. Луна во время суперлуния кажется больше и ярче, чем когда спутник Земли находится от нее в самой дальней точке своей орбиты. Самое яркое суперлуние 2023 года начнется 30 августа в 19:52 по тбилисскому времени и достигнет максимального пика, совпадающего с полнолунием, примерно через 10 часов – 31 августа в 05:37 (по тбилисскому времени). Увидеть "голубую Луну" 31 августа в ясную погоду смогут многие земляне невооруженным глазом. Специалисты советуют наблюдать суперлуние вдали от городского освещения, чтобы оценить исключительную яркость Луны, а воспользовавшись небольшим телескопом или биноклем, они смогут разглядеть на ней и кратеры. Кстати, увидеть "голубую Луну" в небе земляне смогут не только в полнолуние, но и в последующие несколько ночей. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-zvezdopad-protivostoyanie-chem-poraduet-nebo-v-avguste-2023-280440612.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , луна