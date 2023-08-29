https://sputnik-georgia.ru/20230829/v-nebe-vzoydet-golubaya-luna---zemlyan-31-avgusta-zhdet-superlunie-281772642.html
В небе взойдет "голубая Луна" – землян 31 августа ждет суперлуние
В небе взойдет "голубая Луна" – землян 31 августа ждет суперлуние
Самое яркое суперлуние 2023 года, которое называют "голубая Луна", земляне увидят 31 августа 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T17:49+0400
2023-08-29T17:49+0400
2023-08-29T17:52+0400
справки
луна
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Это редкое астрономическое явление можно увидеть в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты, которое совпадает с полнолунием. Когда в небе взойдет "голубая Луна": точное время суперлуния 31 августа читайте в Sputnik Грузия. Самое яркое суперлуние года Луна обычно находится от Земли на расстоянии примерно в 384 тыс. километров, а 31 августа протяженность между ними сократится до 357,2 тысячи километров. Луна во время суперлуния кажется больше и ярче, чем когда спутник Земли находится от нее в самой дальней точке своей орбиты. Самое яркое суперлуние 2023 года начнется 30 августа в 19:52 по тбилисскому времени и достигнет максимального пика, совпадающего с полнолунием, примерно через 10 часов – 31 августа в 05:37 (по тбилисскому времени). Увидеть "голубую Луну" 31 августа в ясную погоду смогут многие земляне невооруженным глазом. Специалисты советуют наблюдать суперлуние вдали от городского освещения, чтобы оценить исключительную яркость Луны, а воспользовавшись небольшим телескопом или биноклем, они смогут разглядеть на ней и кратеры. Кстати, увидеть "голубую Луну" в небе земляне смогут не только в полнолуние, но и в последующие несколько ночей. Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://sputnik-georgia.ru/20230727/superlunie-zvezdopad-protivostoyanie-chem-poraduet-nebo-v-avguste-2023-280440612.html
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справки , луна
В небе взойдет "голубая Луна" – землян 31 августа ждет суперлуние
17:49 29.08.2023 (обновлено: 17:52 29.08.2023)
Самое яркое суперлуние 2023 года, которое называют "голубая Луна", земляне увидят 31 августа
Это редкое астрономическое явление можно увидеть в момент наибольшего сближения Луны и нашей планеты, которое совпадает с полнолунием.
Когда в небе взойдет "голубая Луна": точное время суперлуния 31 августа читайте в Sputnik Грузия.
Самое яркое суперлуние года
Луна обычно находится от Земли на расстоянии примерно в 384 тыс. километров, а 31 августа протяженность между ними сократится до 357,2 тысячи километров.
Луна во время суперлуния кажется больше и ярче, чем когда спутник Земли находится от нее в самой дальней точке своей орбиты.
Самое яркое суперлуние 2023 года начнется 30 августа в 19:52 по тбилисскому времени и достигнет максимального пика, совпадающего с полнолунием, примерно через 10 часов – 31 августа в 05:37 (по тбилисскому времени).
Увидеть "голубую Луну" 31 августа в ясную погоду смогут многие земляне невооруженным глазом.
Специалисты советуют наблюдать суперлуние вдали от городского освещения, чтобы оценить исключительную яркость Луны, а воспользовавшись небольшим телескопом или биноклем, они смогут разглядеть на ней и кратеры.
Кстати, увидеть "голубую Луну" в небе земляне смогут не только в полнолуние, но и в последующие несколько ночей.
Материал подготовлен на основе открытых источников.