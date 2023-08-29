https://sputnik-georgia.ru/20230829/zemletryasenie-magnitudoy-50-proizoshlo-v-kitae-281759409.html

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало 29.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 29 августа, сообщает китайский сейсмологический центр в соцсети Weibo.По данным Центра, подземный толчок был зафиксирован в 16:08 (12:08 по Тбилиси) в уезде Бачу округа Кашгар.Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясение, китай, в мире, новости, происшествия