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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T13:21+0400
2023-08-29T13:21+0400
2023-08-29T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 29 августа, сообщает китайский сейсмологический центр в соцсети Weibo.По данным Центра, подземный толчок был зафиксирован в 16:08 (12:08 по Тбилиси) в уезде Бачу округа Кашгар.Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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землетрясение, китай, в мире, новости, происшествия
землетрясение, китай, в мире, новости, происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Китае
13:21 29.08.2023 (обновлено: 13:49 29.08.2023)
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 29 августа, сообщает китайский сейсмологический центр в соцсети Weibo
.
По данным Центра, подземный толчок был зафиксирован в 16:08 (12:08 по Тбилиси) в уезде Бачу округа Кашгар.
Информации о разрушениях и пострадавших среди населения пока не поступало.