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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Турции

Эпицентр находился к северо-западу от города Аксарай с населением более 150 тыс. человек 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксировали в 04:58 по времени UTC (08:58 по тбс), эпицентр находился в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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