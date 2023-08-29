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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Турции
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Турции
Эпицентр находился к северо-западу от города Аксарай с населением более 150 тыс. человек 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T09:41+0400
2023-08-29T09:41+0400
2023-08-29T09:55+0400
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксировали в 04:58 по времени UTC (08:58 по тбс), эпицентр находился в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, турция, землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Турции
09:41 29.08.2023 (обновлено: 09:55 29.08.2023)
Эпицентр находился к северо-западу от города Аксарай с населением более 150 тыс. человек
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксировали в 04:58 по времени UTC (08:58 по тбс), эпицентр находился в 101 километре к северо-западу от города Аксарай с населением 152 тысячи человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.