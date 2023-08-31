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Число погибших из-за пожара в ЮАР составило 73 человека – причина трагедии
Число погибших из-за пожара в ЮАР составило 73 человека – причина трагедии
По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети 31.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-31T16:20+0400
2023-08-31T16:20+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР составило 73 человека, еще 52 пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи. По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, юар, пожар
Число погибших из-за пожара в ЮАР составило 73 человека – причина трагедии
16:20 31.08.2023 (обновлено: 11:22 01.09.2023)
По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР составило 73 человека, еще 52 пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.
По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.
"По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены", – написал Мулаудзи в социальной сети X (бывшая Twitter). Он отметил, что продолжаются поисково-спасательные работы.
По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети.