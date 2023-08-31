https://sputnik-georgia.ru/20230831/chislo-pogibshikh-iz-za-pozhara-v-yuar-sostavilo-73-cheloveka---prichina-tragedii-281835593.html

Число погибших из-за пожара в ЮАР составило 73 человека – причина трагедии

Число погибших из-за пожара в ЮАР составило 73 человека – причина трагедии

По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T16:20+0400

2023-08-31T16:20+0400

2023-09-01T11:22+0400

в мире

происшествия

новости

юар

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/01/281852802_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_b9e725d0b598b243596d068b3a56dbc5.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР составило 73 человека, еще 52 пострадали, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи. По данным телеканала SABC, пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно.По словам представителя экстренной службы, пожар в доме могло вызвать незаконное подключение к электросети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

юар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, происшествия, новости, юар, пожар