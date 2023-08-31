https://sputnik-georgia.ru/20230831/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-na-otborochnye-matchi-che-protiv-ispanii-i-norvegii-281844953.html
Назван состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧЕ против Испании и Норвегии
Назван состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧЕ против Испании и Норвегии
Команда встретится со сборной Испании 8 сентября в Тбилиси, а спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло 31.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-31T22:11+0400
2023-08-31T22:11+0400
2023-08-31T22:11+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 футболистов, которые сыграют в предстоящих матчах отборочного тура чемпионата Европы 2024 против команд Испании и Норвегии.В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Грузия занимает второе место в группе с 4 очками, на первом – команда Шотландии. Далее идут Норвегия, Испания и Кипр. Команда встретится со сборной Испании 8 сентября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Начало матча в 20:00 по тбилисскому времени. Спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло. К следующим двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 23 игроков: Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Саба Квирквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Саба Сазонов ("Торино", Турин, Италия). Полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Георгий Абурджания ("Хатайспор",Турция), Георгий Цитаишвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция). Нападение: Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Голландия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия). Расписание матчей: Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 (1:1), обыграла команду Кипра в гостях 17 июня (2:1) и уступила Шотландии в гостях (2:0).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, норвегия, тбилиси, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, норвегия, тбилиси, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Назван состав сборной Грузии на отборочные матчи ЧЕ против Испании и Норвегии
Команда встретится со сборной Испании 8 сентября в Тбилиси, а спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 футболистов, которые сыграют в предстоящих матчах отборочного тура чемпионата Европы 2024 против команд Испании и Норвегии.
В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Грузия занимает второе место в группе с 4 очками, на первом – команда Шотландии. Далее идут Норвегия, Испания и Кипр.
Команда встретится со сборной Испании 8 сентября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Начало матча в 20:00 по тбилисскому времени. Спустя четыре дня, 12 сентября, Грузия сыграет с Норвегией в Осло.
В заявке Вилли Саньоля два дебютанта. Георгий Кочорашвили, 24-летний полузащитник испанского "Леванте", и Сандро Каландадзе, 22-летний защитник тбилисского "Динамо".
К следующим двум матчам сборная Грузии будет готовиться в составе 23 игроков:
Вратари: Георгий Лория ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан).
Защита: Гурам Кашия ("Словани", Братислава, Словакия), Лаша Двали ("Апоэль", Никосия, Кипр), Саба Квирквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Донецк, Украина), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Донецк, Украина), Ладо Мамучашвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Сандро Каландадзе ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Саба Сазонов ("Торино", Турин, Италия).
Полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Грац, Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", Атланта, США), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Валенсия, Испания), Анзор Меквабишвили ("Динамо", Тбилиси, Грузия), Лука Гагнидзе ("Динамо", Москва, Россия), Георгий Абурджания ("Хатайспор",Турция), Георгий Цитаишвили ("Динамо", Батуми, Грузия), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция).
Нападение: Георгий Микаутадзе ("Аякс", Амстердам, Голландия), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Неаполь, Италия), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия).
8 сентября: Грузия – Испания, 20:00
12 сентября: Норвегия – Грузия, 22:45
Сборная Грузии на своем поле 28 марта сыграла вничью с Норвегией в матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 (1:1), обыграла команду Кипра в гостях 17 июня (2:1) и уступила Шотландии в гостях (2:0).