https://sputnik-georgia.ru/20230901/evropa-by-takoe-ne-prostila--ekspert-o-narushenii-konstitutsii-prezidentom-gruzii-281856217.html

Европа бы такое не простила – эксперт о нарушении Конституции президентом Грузии

Европа бы такое не простила – эксперт о нарушении Конституции президентом Грузии

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили много говорит о приверженности европейским ценностям и в то же время противоречит своим словам... 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T12:59+0400

2023-09-01T12:59+0400

2023-09-01T22:12+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

арчил сихарулидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

европа

грузия - евросоюз

евросоюз

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/19/250446320_0:24:1300:755_1920x0_80_0_0_dd4aa943ac216578e4cfad5159eef562.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили много говорит о приверженности европейским ценностям и в то же время противоречит своим словам, грубо нарушая Конституцию Грузии – такое не простили бы ни одному президенту в Европе, заявил политолог Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с "грубым нарушением Конституции". Вопреки отказу со стороны правительства, она 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. По словам политолога, Зурабишвили мало волнует Конституция страны и больше интересует собственный имидж. Кроме того, эксперт считает импичмент Зурабишвили с законодательной точки зрения абсолютно правомерным решением, но также и политическим шагом. Сихарулидзе пояснил, что Зурабишвили – первая женщина-президент Грузии, поэтому такое решение может не понравиться некоторым людям на Западе. Сихарулидзе считает, что "Грузинская мечта" сможет использовать в качестве аргумента перед Западом тот факт, что действия президента – грубое нарушение Конституции страны, которое противоречит европейским ценностям, и потребовать от них защитить эти ценности в Грузии. Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру - Кобахидзе об импичменте>>Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100. Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством. В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , арчил сихарулидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, грузия - евросоюз, евросоюз, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, франк-вальтер штайнмайер