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Европа бы такое не простила – эксперт о нарушении Конституции президентом Грузии
Европа бы такое не простила – эксперт о нарушении Конституции президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили много говорит о приверженности европейским ценностям и в то же время противоречит своим словам... 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T12:59+0400
2023-09-01T12:59+0400
2023-09-01T22:12+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили много говорит о приверженности европейским ценностям и в то же время противоречит своим словам, грубо нарушая Конституцию Грузии – такое не простили бы ни одному президенту в Европе, заявил политолог Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с "грубым нарушением Конституции". Вопреки отказу со стороны правительства, она 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. По словам политолога, Зурабишвили мало волнует Конституция страны и больше интересует собственный имидж. Кроме того, эксперт считает импичмент Зурабишвили с законодательной точки зрения абсолютно правомерным решением, но также и политическим шагом. Сихарулидзе пояснил, что Зурабишвили – первая женщина-президент Грузии, поэтому такое решение может не понравиться некоторым людям на Западе. Сихарулидзе считает, что "Грузинская мечта" сможет использовать в качестве аргумента перед Западом тот факт, что действия президента – грубое нарушение Конституции страны, которое противоречит европейским ценностям, и потребовать от них защитить эти ценности в Грузии. Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру - Кобахидзе об импичменте>>Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100. Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством. В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , арчил сихарулидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, грузия - евросоюз, евросоюз, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, франк-вальтер штайнмайер
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , арчил сихарулидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, европа, грузия - евросоюз, евросоюз, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, франк-вальтер штайнмайер
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили много говорит о приверженности европейским ценностям и в то же время противоречит своим словам, грубо нарушая Конституцию Грузии – такое не простили бы ни одному президенту в Европе, заявил политолог Арчил Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия
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Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с "грубым нарушением Конституции". Вопреки отказу со стороны правительства, она 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
"В Грузии многие вещи делаются на показуху, чтобы показать, что мы якобы европейская цивилизация с европейскими стандартами. Зурабишвили сама об этом говорит про Европу и сама нарушила закон, Конституцию. Она знает, что если такое бы произошло в любом европейском государстве, это было бы серьезной проблемой", – заявил Сихарулидзе.
По словам политолога, Зурабишвили мало волнует Конституция страны и больше интересует собственный имидж.
"Это указывает на то, что Зурабишвили наплевать на грузинскую Конституцию и все это она делает ради своего имиджа и роста своего престижа. Потому что вряд ли ее встречи где-нибудь повлияют на что-то", – сказал он.
Кроме того, эксперт считает импичмент Зурабишвили с законодательной точки зрения абсолютно правомерным решением, но также и политическим шагом. Сихарулидзе пояснил, что Зурабишвили – первая женщина-президент Грузии, поэтому такое решение может не понравиться некоторым людям на Западе.
"И опять же, тут будет борьба. Желание "Грузинской мечты" показать, что у нее есть желание и воля предпринять определенные шаги, а с другой стороны – не обидеть никого на Западе", – сказал он.
Сихарулидзе считает, что "Грузинская мечта" сможет использовать в качестве аргумента перед Западом тот факт, что действия президента – грубое нарушение Конституции страны, которое противоречит европейским ценностям, и потребовать от них защитить эти ценности в Грузии.
Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100.
Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.
В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.