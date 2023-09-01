https://sputnik-georgia.ru/20230901/prezident-gruzii-pytaetsya-igrat-v-nekuyu-besproigryshnuyu-igru---kobakhidze-ob-impichmente-281853104.html

Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте

Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте

Согласно статье 52 Конституции Грузии, президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних сношениях только с согласия правительства 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T12:57+0400

2023-09-01T12:57+0400

2023-09-01T22:12+0400

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, с одной стороны, препятствует получению страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а с другой стороны – в случае получения этого статуса хочет заработать на этом очки, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В пятницу политсовет "Грузинской мечты" принял решение запустить процедуру импичмента президента, так как она без согласия правительства, как того требует Конституция, отправилась в зарубежное турне. Целью поездки Зурабишвили, по данным ее администрации, являются встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Он подчеркнул, что президент Грузии, отправившись без согласия правительства с визитами в зарубежные страны, нарушила главный закон страны. "Президент Грузии, г-жа Саломе Зурабишвили, грубо нарушила Конституцию Грузии и без согласия правительства начала серию визитов в зарубежные страны. Согласно Конституции Грузии, только правительство правомочно осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны", – заявил Кобахидзе. Имела ли право – В Грузии активно обсуждается визит президента страны в Германию>>Он напомнил о том, что, согласно пункту "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии, президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних сношениях только с согласия правительства.По его словам, обществу известно, что отношение Зурабишвили к процессам, связанным с получением Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, радикально отличается от позиции правительства страны. "В частности, ее позиция – что в прошлом году Грузия не заслуживала статуса кандидата. Более того, согласно ее заявлению, парламент и правительство Грузии и сейчас только формально выполняют требования Евросоюза, что означает, что, по ее мнению, Грузия и сейчас не заслуживает статуса кандидата", – сказал Кобахидзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот день получили Украина и Молдова.Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>"На фоне такого отношения (Зурабишвили к вопросу евроинтеграции Грузии – ред.) очевидно, что любой европейский визит президента Грузии контрпродуктивен с точки зрения получения Грузией статуса кандидата и прямо противоречит усилиям правительства Грузии, чтобы Грузии был предоставлен этот статус", – заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что, исходя из всего вышесказанного, "отказ президенту касательно запланированного европейского турне обоснован как с правовой, так и с политической точки зрения". Лидер "Грузинской мечты" отметил, что импичмент является единственным действенным правовым механизмом, предусмотренным Конституцией, в ответ на нарушение президента. Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат>>При этом Кобахидзе подчеркнул, что партия осознает, что добиться импичмента будет нереально, так как требуется одобрение минимум 100 депутатов (2/3 парламента), а у парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером.Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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