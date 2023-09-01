https://sputnik-georgia.ru/20230901/gruziya-gotova-stat-chlenom-evrosoyuza-v-2030-godu--lider-gruzinskoy-mechty-281868332.html

Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты"

Грузия готова стать членом Евросоюза в 2030 году – лидер "Грузинской мечты"

Президент Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Евросоюз должен быть готов принять новых членов к 2030 году 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T17:58+0400

2023-09-01T17:58+0400

2023-09-01T19:15+0400

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грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Грузия будет первой из 10 стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, кто станет членом объединения в 2030 году, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. На вступление в ЕС заявки подали 10 стран: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Косово, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Статуса кандидата нет только у Грузии и Косово. Согласно отчету ЕС, самый большой прогресс на переговорах по процедурам вступления достигнут Турцией, Черногорией и Сербией. Власти Грузии последовательно продолжат предпринимать все соответствующие шаги, отметил он.Часть оппозиции заявляет, что народ Грузии заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а власти – нет. По их словам, власти Грузии свернули с прозападного курса и практически ничего не делают для выполнения условий Евросоюза, чтобы страна получила статус.При этом он подчеркнул, что власти Грузии заинтересованы получить статус кандидата уже в декабре 2023 года. Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>На днях президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов принять новых членов к 2030 году. В то же время заместитель пресс-секретаря Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что процесс расширения ЕС зависит от выполнения критериев членства, поэтому Еврокомиссия ориентирована не на дату, а на поддержку реализации реформ странами-кандидатами. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что страны-кандидаты могут стать полноценными членами союза только при выполнении всех предварительных условий, но поддержал обозначение некоего "горизонта" для придания этому процессу дополнительного импульса.Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат>>Для того чтобы вступить в Евросоюз, каждая страна со статусом кандидата должна соответствовать Acquis communautaire – правовой концепции в системе правовых норм Европейского союза. Правовая концепция содержит 33 пункта, которые включают, в том числе, общую внешнюю политику и политику безопасности, социальную политику и трудовые вопросы, финансовое и бюджетное регулирование, политику в сфере индустрии, систему образования, региональную политику и координацию социальных инструментов и таможенную политику. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия – это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Грузия в режиме ожидания Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение. Власти достаточно работают для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – вице-спикер>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз