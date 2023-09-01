https://sputnik-georgia.ru/20230901/moshenniki-nanesli-gosbyudzhetu-gruzii-uscherb-v-80-tysyach-dollarov--sledstvennaya-sluzhba-281855453.html

Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в 80 тысяч долларов – Следственная служба

Мошенники нанесли госбюджету Грузии ущерб в 80 тысяч долларов – Следственная служба

Обвиняемые создали ложный актив НДС, который затем использовали для покрытия налоговых обязательств 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T12:40+0400

2023-09-01T12:40+0400

2023-09-01T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Семь человек были уличены в создании и использовании фиктивного НДС-актива в регионе Самегрело на западе Грузии, тем самым нанеся материальный ущерб госбюджету – им грозит до семи лет лишения свободы, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов. Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды от имени компаний, находящихся под их управлением, по предварительному сговору выписали между собой фальшивые налоговые счета-фактуры о якобы оказании строительных услуг и поставке материалов для ремонта. Таким образом злоумышленники создали ложный актив НДС, который затем использовался для покрытия текущих налоговых обязательств. Обещал помочь фигуранту уголовного дела, а попался сам – в Грузии задержали мошенника>>В результате преступных действий обвиняемых госбюджету в общей сложности был нанесен ущерб в размере 214 730 лари (более 80 тысяч долларов), который был полностью возмещен на этапе расследования. Уголовное дело возбуждено по статьям "Причинение имущественного ущерба обманным путем" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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