https://sputnik-georgia.ru/20230901/smozhet-li-gruzinskaya-mechta-privesti-impichment-prezidentu-v-deystvie--mnenie-eksperta-281874715.html
Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта
Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта
Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит, считает эксперт 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T18:44+0400
2023-09-01T18:44+0400
2023-09-01T22:14+0400
грузия
новости
политика
саломе зурабишвили
президент грузии
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
швейцария
франк-вальтер штайнмайер
германия
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Оппозиционные депутаты не поддержат импичмент президента Саломе Зурабишвили, поэтому он, скорее всего, не состоится, но на имидж главы государства повлияет, заявила независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили Sputnik Грузия. В пятницу политсовет "Грузинской мечты" принял решение запустить процедуру импичмента президента, так как она без согласия правительства, как того требует Конституция, отправилась в зарубежное турне. Тем не менее в правящей партии понимают, что добиться импичмента будет нереально, так как требуется одобрение минимум 100 депутатов (2/3 парламента), а у парламентского большинства всего 84 депутатских мандата. По словам эксперта, Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит. "Она поехала просто как туристка и будет подписывать какие-то документы. Она же не будет говорить, что ей не разрешили. Она, как шулер, обманывает людей, которые ее встречают, и даже ставит их в неловкое положение", – отметила эксперт. Николеишвили считает, что процедура импичмента, которая будет начата, хотя бы будет месседжем для тех людей, которые ее встречают за границей и в будущем намерены встречать. Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции >>"Одно дело встречаться с президентом страны, другое дело – с президентом, которому объявлен импичмент в своей стране, и вокруг нее негодование, которое испытывает большинство населения Грузии к этой инфантильно упрямой мадам", – заявила Николеишвили. Также эксперт отметила, что Зурабишвили последние годы действует во вред Грузии и играет на нервах большинства грузинского народа. Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. Целью поездки Зурабишвили, по данным ее администрации, являются встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, швейцария, франк-вальтер штайнмайер, германия
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, швейцария, франк-вальтер штайнмайер, германия
Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта
18:44 01.09.2023 (обновлено: 22:14 01.09.2023)
Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Оппозиционные депутаты не поддержат импичмент президента Саломе Зурабишвили, поэтому он, скорее всего, не состоится, но на имидж главы государства повлияет, заявила независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили Sputnik Грузия.
В пятницу политсовет "Грузинской мечты" принял решение запустить процедуру импичмента президента, так как она без согласия правительства, как того требует Конституция, отправилась в зарубежное турне. Тем не менее в правящей партии понимают, что добиться импичмента будет нереально, так как требуется одобрение минимум 100 депутатов (2/3 парламента), а у парламентского большинства всего 84 депутатских мандата.
"Думаю, что, может быть, до импичмента и не дойдет, потому что оппозиция займет сторону Зурабишвили, потому что они всегда выступают во вред родины, а Зурабишвили в этом вопросе вместе с ними. Но сам факт, что ей уже объявили импичмент и началась процедура, уже чего-то значит", – заявила Николеишвили.
По словам эксперта, Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит.
"Она поехала просто как туристка и будет подписывать какие-то документы. Она же не будет говорить, что ей не разрешили. Она, как шулер, обманывает людей, которые ее встречают, и даже ставит их в неловкое положение", – отметила эксперт.
Николеишвили считает, что процедура импичмента, которая будет начата, хотя бы будет месседжем для тех людей, которые ее встречают за границей и в будущем намерены встречать.
"Одно дело встречаться с президентом страны, другое дело – с президентом, которому объявлен импичмент в своей стране, и вокруг нее негодование, которое испытывает большинство населения Грузии к этой инфантильно упрямой мадам", – заявила Николеишвили.
Также эксперт отметила, что Зурабишвили последние годы действует во вред Грузии и играет на нервах большинства грузинского народа.
"Несмотря на то, что ее должность – это должность свадебного генерала, она много брала на себя и поступала очень неправильно в моральном плане. А сейчас появился юридический факт, что она нарушила Конституцию, так как она не имеет право формировать внешнюю политику", – отметила эксперт.
Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером.
Целью поездки Зурабишвили, по данным ее администрации, являются встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.