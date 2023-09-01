https://sputnik-georgia.ru/20230901/smozhet-li-gruzinskaya-mechta-privesti-impichment-prezidentu-v-deystvie--mnenie-eksperta-281874715.html

Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта

Сможет ли "Грузинская мечта" привести импичмент президенту в действие – мнение эксперта

Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит, считает эксперт 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T18:44+0400

2023-09-01T18:44+0400

2023-09-01T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Оппозиционные депутаты не поддержат импичмент президента Саломе Зурабишвили, поэтому он, скорее всего, не состоится, но на имидж главы государства повлияет, заявила независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили Sputnik Грузия. В пятницу политсовет "Грузинской мечты" принял решение запустить процедуру импичмента президента, так как она без согласия правительства, как того требует Конституция, отправилась в зарубежное турне. Тем не менее в правящей партии понимают, что добиться импичмента будет нереально, так как требуется одобрение минимум 100 депутатов (2/3 парламента), а у парламентского большинства всего 84 депутатских мандата. По словам эксперта, Зурабишвили ставит европейских партнеров в неловкое положение, нанося им такой визит. "Она поехала просто как туристка и будет подписывать какие-то документы. Она же не будет говорить, что ей не разрешили. Она, как шулер, обманывает людей, которые ее встречают, и даже ставит их в неловкое положение", – отметила эксперт. Николеишвили считает, что процедура импичмента, которая будет начата, хотя бы будет месседжем для тех людей, которые ее встречают за границей и в будущем намерены встречать. Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции >>"Одно дело встречаться с президентом страны, другое дело – с президентом, которому объявлен импичмент в своей стране, и вокруг нее негодование, которое испытывает большинство населения Грузии к этой инфантильно упрямой мадам", – заявила Николеишвили. Также эксперт отметила, что Зурабишвили последние годы действует во вред Грузии и играет на нервах большинства грузинского народа. Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. Целью поездки Зурабишвили, по данным ее администрации, являются встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, швейцария, франк-вальтер штайнмайер, германия