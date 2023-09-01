https://sputnik-georgia.ru/20230901/impichment-prezidenta-gruzii-realen-prichiny-i-perspektivy-peremanivaniya-oppozitsii-281858782.html

Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции

Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции

Саломе Зурабишвили, вопреки отказу правительства, отправилась в зарубежное турне – за последние два дня она уже побывала в Берлине и Брюсселе 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T16:40+0400

2023-09-01T16:40+0400

2023-09-01T22:13+0400

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ираклий кобахидзе

франк-вальтер штайнмайер

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала сбор подписей среди депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, которая вопреки отказу правительства в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата отправилась в зарубежное турне.В "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Конституционному суду предстоит рассмотреть вопрос и дать заключение, нарушила ли президент Грузии главный закон страны, отправившись в зарубежное турне без согласия правительства. "Несмотря на то, что с правовой точки зрения вопрос очевиден, все написано черным по белому в Конституции, естественно, в рамках процедуры импичмента необходимо заключение Конституционного суда. Конституционный суд, естественно, уже официально подтвердит грубое нарушение президентом Конституции", – сказал Кобахидзе.Он подчеркнул, что согласно пункту "а" части 1 статьи 52 Конституции Грузии президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних сношениях только с согласия правительства. Именно правительство правомочно осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности. По его словам, "радикальная оппозиция" не проголосует за импичмент президента, соответственно, вопрос не довести до конца, но власти обязаны запустить процедуру, так как это "вопрос нашей ответственности перед Конституцией страны". "Закрывать глаза на грубое нарушение Конституции – значит подрывать правовое государство, верховенство права и демократическую конституционную систему, чего мы не допустим. Кроме того, процедура импичмента раскроет общую повестку дня радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили", – сказал Кобахидзе. Радикальной оппозицией "Грузинская мечта" называет крупнейшую оппозиционную партию страны, основанное в свое время Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", а также "Лело для Грузии", "Стратегию Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и ряд других мелких партий. Правящая партия также называет их "коллективным "Нацдвижением". Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>"Без коллективного "Нацдвижения" этот процесс не завершится надлежащим результатом... Они находятся в координации с Саломе Зурабишвили, и, соответственно, поддержка с их стороны исключена", – заявил Кобахидзе.На вопрос журналиста, планирует ли "Грузинская мечта" переманивать оппозиционеров к голосованию по импичменту, лидер партии сказал, что это не входит в их планы. "Нет, у нас будет единственная попытка максимально мобилизоваться на этом голосовании. Мы, естественно, не работаем с радикальной оппозицией, в отличие той же Саломе Зурабишвили", – подчеркнул Кобахидзе. "Радикальная оппозиция", по его словам, стремится не допустить получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы вызвать волнения в населении и путем революции добиться смены власти. После того, как в июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз, а Грузии сказал поработать над собой, в Тбилиси начались акции протеста против властей, но вскоре они стихли. Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат>>Власти, в свою очередь, после решения Европейского совета заявили, что незамедлительно приступают к работе над выполнением поставленных перед Грузией 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Президент и оппозиция заодно?По словам Кобахидзе, сделанное президентом в парламенте в марте 2023 года заявление, что власти Грузии лишь формально выполняют требования Евросоюза, означает то, что Грузия и в этом году не заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС. Это указывает лишь на то, что Зурабишвили против получения страной статуса. "Президент, как и радикальная оппозиция, лоббирует против статуса кандидата. Когда президент заявляет, что власти Грузии только формально выполняют требования Евросоюза, ничего не делают, не заслуживают статуса кандидата, – это прямое лоббирование против статуса кандидата", – сказал Кобахидзе.Он отметил, что выступление президента в парламенте слушали находящиеся в зале зарубежные послы. Кроме того, любое выступление президента идет в любую страну в виде протокола."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>"Вы думаете, там в Евросоюзе глупые сидят? Власти не заслуживают, а народ заслуживает? Это же глупость. Лидеры Евросоюза же не так принимают решения. Для них, естественно, важно, что делают власти. Власти и народ – одно и то же, так как народ выбирает эти власти", – сказал Кобахидзе. По его словам, Зурабишвили перешла на "активные действия" с 2021 года, то есть после парламентских выборов осени 2020 года, которые в очередной раз выиграла "Грузинская мечта". Именно в 2021 году, как отметил Кобахидзе, началась активизация революционных планов оппозиции. "Я не знаю, что было раньше в кулуарах, но в 2021 году мы уже ощутили ее (Зурабишвили – ред.) поддержку в отношении радикальной оппозиции. Причина – общий хозяин, глобальная партия войны", – заявил Кобахидзе.Кого представители "Грузинской мечты" подразумевают под "глобальной партией войны", Кобахидзе не сказал: "Этого сказать я не могу, исходя из того, что не хочу ставить в неловкое положение нашу страну". При этом "локальной партией войны" члены правящей партии называют "Единое национальное движение" и его соратников.Удар по странеКобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен. "Печально, что из-за Саломе Зурабишвили наши международные партнеры оказываются в неловком положении... Естественно, вызывает растерянность наших партнеров, когда президент нарушает Конституцию", – сказал Кобахидзе, добавив, что для них по большей части это внутреннее дело страны. Но все же это ставит в неловкое положение Грузию, отметил лидер "Грузинской мечты"."Она (Зурабишвили -- ред.) дала присягу на Конституции, которую сегодня грубо нарушает. Этому нет ни объясения, ни оправдания... Это будет очень плохо выглядеть в глазах наших партнеров", – заявил Кобахидзе. При этом он заявил, что Зурабишвили, отправившись в зарубежное турне вопреки отказу правительства, "пытается играть в некую беспроигрышную игру". С одной стороны, президент препятствует получению страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а с другой стороны – в случае получения этого статуса хочет заработать на этом очки.Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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