https://sputnik-georgia.ru/20230901/sotrudnikov-politsii-gruzii-ulichili-v-svyazannykh-s-nasiliem-prestupleniyakh-281880377.html

Сотрудников полиции Грузии уличили в связанных с насилием преступлениях

Сотрудников полиции Грузии уличили в связанных с насилием преступлениях

Сотрудники спецслужбы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T23:32+0400

2023-09-01T23:32+0400

2023-09-01T23:45+0400

грузия

происшествия

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специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Специальная следственная служба в августе выявила четыре факта насилия со стороны представителей правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства. Два сотрудника обвиняются в семейном насилии. По данным следствия, сотрудник полиции охраны задержан за семейное насилие и угрозы. По версии следствия, он периодически оскорблял и унижал свою супругу и даже угрожал убить их детей. В Грузии расследуют действия полиции в ходе акции в Батуми против туристов из России >>Также в семейном насилии обвиняют еще одного сотрудника полиции охраны, который избил жену на глазах малолетних детей и угрожал ее убить. Кроме того, сотрудники Специальной следственной службы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве. Задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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