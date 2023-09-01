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Сотрудников полиции Грузии уличили в связанных с насилием преступлениях
Сотрудников полиции Грузии уличили в связанных с насилием преступлениях
Сотрудники спецслужбы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T23:32+0400
2023-09-01T23:32+0400
2023-09-01T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Специальная следственная служба в августе выявила четыре факта насилия со стороны представителей правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства. Два сотрудника обвиняются в семейном насилии. По данным следствия, сотрудник полиции охраны задержан за семейное насилие и угрозы. По версии следствия, он периодически оскорблял и унижал свою супругу и даже угрожал убить их детей. В Грузии расследуют действия полиции в ходе акции в Батуми против туристов из России >>Также в семейном насилии обвиняют еще одного сотрудника полиции охраны, который избил жену на глазах малолетних детей и угрожал ее убить. Кроме того, сотрудники Специальной следственной службы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве. Задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба, полиция
грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба, полиция
Сотрудников полиции Грузии уличили в связанных с насилием преступлениях
23:32 01.09.2023 (обновлено: 23:45 01.09.2023)
Сотрудники спецслужбы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Специальная следственная служба в августе выявила четыре факта насилия со стороны представителей правоохранительных органов, говорится в сообщении ведомства.
Два сотрудника обвиняются в семейном насилии.
По данным следствия, сотрудник полиции охраны задержан за семейное насилие и угрозы. По версии следствия, он периодически оскорблял и унижал свою супругу и даже угрожал убить их детей.
Также в семейном насилии обвиняют еще одного сотрудника полиции охраны, который избил жену на глазах малолетних детей и угрожал ее убить.
Кроме того, сотрудники Специальной следственной службы задержали двух сотрудников полиции, которые угрожали убить своих оппонентов после ссоры на бытовой почве.
Задержанным грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.