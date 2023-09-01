https://sputnik-georgia.ru/20230901/v-gruzii-poyavilsya-vid-na-zhitelstvo-dlya-trudovykh-migrantov-281849622.html

В Грузии появился вид на жительство для трудовых мигрантов

В Грузии появился вид на жительство для трудовых мигрантов

Трудовой вид на жительство в Грузии выдается на срок от 6 месяцев до года 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Трудовой вид на жительство в Грузии с 1 сентября расширяется и будет доступен в двух видах.Трудовой вид на жительство можно будет получить как зарегистрированным в Минтруда трудовым мигрантам, так иностранным гражданам, занятым предпринимательской деятельностью. "Трудовыми мигрантами" являются иностранцы, трудоустроенные в грузинских компаниях, которых компания зарегистрировала в Минтруда Грузии и которые получили этот статус. Правительство Грузии получит право ограничивать прием на работу иностранцев >>В обоих случаях для получения вида на жительство иностранец должен представить документы, подтверждающие его работу или предпринимательскую деятельность в Грузии, и справку, что его ежемесячный доход или зарплата не ниже пятикратного объема прожиточного минимума или годовой оборот компании на каждого иностранца составляет не менее 50 тысяч лари. Трудовой вид на жительство в Грузии выдается на срок от 6 месяцев до года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, экономика, трудовые мигранты, иммигранты