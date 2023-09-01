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Вниманию желающих получить права в Грузии! Придется учить устройство автомобиля
Вниманию желающих получить права в Грузии! Придется учить устройство автомобиля
Второй этап сдачи экзамена на права любой категории будет засчитан только при правильных ответах на устные вопросы 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T09:41+0400
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грузия
новости
общество
водительские права
экзамен на права
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Будущие водители, сдающие практический экзамен на получение прав в Грузии, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов. В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации транспортного средства, которые коснутся проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее. Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности. Кому выдают водительские права в Грузии? Последние данные &gt;&gt;Таким образом, второй этап сдачи экзамена на права любой категории будет засчитан только при правильных ответах на устные вопросы. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, водительские права, экзамен на права
грузия, новости, общество, водительские права, экзамен на права

Вниманию желающих получить права в Грузии! Придется учить устройство автомобиля

09:41 01.09.2023 (обновлено: 10:52 01.09.2023)
© photo: Sputnik / StringerВодительские права
Водительские права - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Второй этап сдачи экзамена на права любой категории будет засчитан только при правильных ответах на устные вопросы
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Будущие водители, сдающие практический экзамен на получение прав в Грузии, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов.
В частности, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации транспортного средства, которые коснутся проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее.
Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности.
Кому выдают водительские права в Грузии? Последние данные >>
Таким образом, второй этап сдачи экзамена на права любой категории будет засчитан только при правильных ответах на устные вопросы.
Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.
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