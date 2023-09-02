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Расширение БРИКС стало вызовом для США – New York Times
Расширение БРИКС стало вызовом для США – New York Times
В США назвали последствия расширения БРИКС 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T20:22+0400
2023-09-02T20:22+0400
2023-09-02T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Вашингтон долгое время не обращал внимания на БРИКС, но в настоящее время все изменилось – расширение организации стало вызовом для США, пишет New York Times.Недавно страны-участники БРИКС решили принять в организацию шесть новых членов. В список претендентов вошли: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Членство этих стран станет официальным 1 января 2024 года.В этом контексте сохранение глобального доминирования США считается невозможным, подчеркнули авторы.Основными сферами, где объединение бросает вызов Вашингтону, по словам журналистов, – это международное право, геополитическое соперничество и межрегиональное сотрудничество.Путин: БРИКС утвердилась как авторитетная структура>>БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. Кроме того, согласно официальной информации, Россия примет председательство БРИКС в 2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, вашингтон, аргентина, брикс
в мире, новости, политика, сша, вашингтон, аргентина, брикс
Расширение БРИКС стало вызовом для США – New York Times
В США назвали последствия расширения БРИКС
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Вашингтон долгое время не обращал внимания на БРИКС, но в настоящее время все изменилось – расширение организации стало вызовом для США, пишет New York Times.
Недавно страны-участники БРИКС решили принять в организацию шесть новых членов. В список претендентов вошли: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Членство этих стран станет официальным 1 января 2024 года.
"Расширение БРИКС, несомненно, является признаком недовольства многих держав существующей мировой системой и свидетельством их стремления улучшить свое положение", – цитирует РИА Новости статью.
В этом контексте сохранение глобального доминирования США считается невозможным, подчеркнули авторы.
Основными сферами, где объединение бросает вызов Вашингтону, по словам журналистов, – это международное право, геополитическое соперничество и межрегиональное сотрудничество.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства. Кроме того, согласно официальной информации, Россия примет председательство БРИКС в 2024.