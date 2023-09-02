https://sputnik-georgia.ru/20230902/meriya-tbilisi-nachala-programmu-endoprotezirovaniya-dlya-zhiteley-stolitsy-281882235.html
Мэрия Тбилиси начала программу эндопротезирования для жителей столицы
Мэрия Тбилиси начала программу эндопротезирования для жителей столицы
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T10:32+0400
2023-09-02T10:32+0400
2023-09-02T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября начала программу эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов для граждан, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Эндопротезирование тазобедренного сустава – это тотальная или выборочная замена частей сустава, прямо контактирующих друг с другом в процессе движений. Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари (2,2 тысячи долларов США). Бюджет программы на текущий год составит полмиллиона лари (около190 тысяч долларов). Мэрия Тбилиси готова полностью финансировать трансплантацию печени гражданам >>Воспользоваться программой смогут граждане Грузии, регистрированные в Тбилиси, которым данная процедура не финансируется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Для того чтобы попасть в данную программу, желающие должны обратиться с заявлением к городской службе здравоохранения и социального обслуживания. Они должны иметь при себе копию паспорта или удостоверения личности, а вынужденно перемещенные лица – соответствующий документ. Также заинтересованные лица должны представить справку о здоровье – форму 100. Пользователи программы смогут выбирать медучреждения и разновидности протезов по желанию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси, здравоохранение в грузии
Мэрия Тбилиси начала программу эндопротезирования для жителей столицы
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября начала программу эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов для граждан, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Эндопротезирование тазобедренного сустава – это тотальная или выборочная замена частей сустава, прямо контактирующих друг с другом в процессе движений.
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари (2,2 тысячи долларов США). Бюджет программы на текущий год составит полмиллиона лари (около190 тысяч долларов).
Воспользоваться программой смогут граждане Грузии, регистрированные в Тбилиси, которым данная процедура не финансируется в рамках программы всеобщего здравоохранения.
Для того чтобы попасть в данную программу, желающие должны обратиться с заявлением к городской службе здравоохранения и социального обслуживания. Они должны иметь при себе копию паспорта или удостоверения личности, а вынужденно перемещенные лица – соответствующий документ. Также заинтересованные лица должны представить справку о здоровье – форму 100.
Пользователи программы смогут выбирать медучреждения и разновидности протезов по желанию.