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Грузинские баскетболисты уступили Австралии на втором этапе чемпионата мира

Грузинские баскетболисты уступили Австралии на втором этапе чемпионата мира

На дебютном чемпионате мира сборная Грузии выиграла два матча и проиграла три 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T13:32+0400

2023-09-03T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира проиграла команде Австралии - 84:100. Матч между Грузией и Австралией должен был определить, какая команда займет третье место в группе. В плей-офф вышли сборные Словении и Германии. Сборная Грузии играла без своего капитана Торнике Шенгелия, а также Дуды Санадзе, Михаила Беришвили и Георгия Цинцадзе, которые пропустили матч из-за травм. Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу >>В первом тайме сборная Австралии показала высокий класс и выиграли со счетом 54:27. Начало второго тайма оказалось за сборной Грузии - 30:25. Но усилий грузинских баскетболистов не хватило, чтобы сравнять счет. В последней четверти сильнее вновь оказались австралийцы - 17:21. Самым результативным игроком в составе сборной Грузии оказался Гога Битадзе с 20 очками. Сборная Грузии доказала, что заслужила играть на ЧМ по баскетболу – главный тренер >>На дебютном чемпионате мира сборная Грузии выиграла два матча и проиграла три. Этот результат позволил подопечным Илиаса Зуроса пробиться в число 16 сильнейших сборных мира. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. В плей-офф выходят восемь сильнейших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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