https://sputnik-georgia.ru/20230903/na-chto-tratyat-dengi-inostrantsy-v-gruzii-281910645.html

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

На что тратят деньги иностранцы в Грузии

Иностранцы в основном приезжают в Грузию отдохнуть, посетить родственников и знакомых, а также для транзита через территорию страны в другие государства 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T19:15+0400

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2023-09-03T19:55+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Иностранцы во втором квартале 2023 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 3,4 миллиарда лари (1,3 миллиарда долларов), что на 49,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем около 2 292 лари.С какой целью приезжают иностранцыВсего с апреля по июнь 2023 года иностранцы пересекли границу Грузии 1,7 миллиона раз. При этом лица старше 15 лет посетили Грузию 1,5 тысячи раз, что на 58,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Туристы из каких стран лидеры по тратам в Грузии – данные Нацбанка >>Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 4,8 ночи.Больше всего за отчетный период было совершено визитов из Турции (366,1 тысячи), что составляет 24% от общего числа визитов. Далее следуют Россия – 320,8 тысячи (22,1%), Армения – 214,6 тысячи (12,4%).Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыВ допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Что касается 2022 года, доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"