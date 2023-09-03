https://sputnik-georgia.ru/20230903/opyat-vinovata-rossiya-ili-pochemu-prezidentu-gruzii-grozit-impichment-281913060.html
Опять виновата Россия? Или почему президенту Грузии грозит импичмент
Опять виновата Россия? Или почему президенту Грузии грозит импичмент
Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили размышляет о том, почему правящая партия "Грузинская мечта" собирается начать процедуру импичмента... 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T22:32+0400
2023-09-03T22:32+0400
2023-09-03T22:47+0400
грузия
аналитика
политика
правительство грузии
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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Кто как, а я уверен, что причиной невольно является Россия. Зурабишвили поехала в Европу агитировать европейских лидеров не за предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а наоборот – не предоставлять Грузии этот статус и объявить, что причиной является пророссийская власть "Грузинской мечты". После чего грузинский народ должен, по идее, выйти на улицы и свергнуть эту "пророссийскую" власть, из-за которой якобы Грузию лишили европейской перспективы. Запад, то есть категория американских и европейский политиков, координатором которых является посол США в Грузии, очень недоволен возобновлением прямых авиарейсов между Россией и Грузией, отменой российских виз для граждан Грузии и тем, что для Грузии Россия – лидер в торговле, туризме и в денежных переводах. Думаю, что оппозицию и президента очень пугает вполне осязаемая возможность восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Понятно, что для этого необходимо начать реальные переговоры по вопросу реинтеграции с Абхазией и Южной Осетией. Пора признать, что такие дела с Россией ультиматумами не решаются, нужно пройти этапы: 1 – примирение с абхазами и осетинами и возвращение грузинских беженцев; 2 – открытие границ для всех в оба направления; и только потом 3 – вопрос суверенитета и территориального устройства Грузии. Уверяю, что после первых двух этапов отношения между нами изменятся в положительную сторону настолько, что третий этап уже не будет казаться "красной линией", как сегодня, когда мы начинаем с конца. Состоится ли импичмент президента Грузии? Мнения и позиции >>Другой вопрос – насколько велика вероятность, что президенту Зурабишвили с опорой на группу западных кураторов Грузии и радикальную грузинскую оппозицию удастся осуществить то, что не удалось Саакашвили. Президент Грузии – глава государства в Грузии и гарант её Конституции, которую она нарушает во второй раз. По Конституции Грузия является парламентской республикой, и её президент исполняет лишь представительские и церемониальные функции, например осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства и милует заключённых. Несмотря на то, что правительство премьера Гарибашвили не одобрило – отказало – Зурабишвили в зарубежных визитах в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Болгарию, Чехию и Израиль, она нарушила 78 главу Конституции и самовольно направилась в европейское турне – уже встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Право на возбуждение процедуры импичмента против президента Грузии имеет не менее одной трети полного состава парламента Грузии – 50 депутатов, а для отстранения президента от должности в порядке импичмента необходимо 100 голосов, то есть две трети полного состава Парламента, в котором 150 депутатов. Процедура такова: 50 членов Парламента собирают подписи и обращаются в Конституционный суд, который в течение месяца должен дать свою правовую оценку, после чего в течение двух недель Парламент голосует по вопросу импичмента. У парламентского большинства от "Грузинской мечты" – 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Большинство получит и 4 голоса от фракции "Европейские социалисты" Фридона Инджия, это уже 88 голосов, останется уговорить 12 депутатов, что пока выглядит нереальным. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента? >>Президентствовать Зурабишвили осталось ровно год, до президентских выборов 2024 года, но импичмент – вопрос не только принципа, ведь за оставшийся год зарабатывающая себе пенсию госпожа Зурабишвили может ещё много чего попортить своими провокациями, к примеру, помиловать Саакашвили.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Арно Хидирбегишвили
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Арно Хидирбегишвили
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
грузия, аналитика, политика, правительство грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
грузия, аналитика, политика, правительство грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Опять виновата Россия? Или почему президенту Грузии грозит импичмент
22:32 03.09.2023 (обновлено: 22:47 03.09.2023)
Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили размышляет о том, почему правящая партия "Грузинская мечта" собирается начать процедуру импичмента президента Зурабишвили
Кто как, а я уверен, что причиной невольно является Россия. Зурабишвили поехала в Европу агитировать европейских лидеров не за предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а наоборот – не предоставлять Грузии этот статус и объявить, что причиной является пророссийская власть "Грузинской мечты". После чего грузинский народ должен, по идее, выйти на улицы и свергнуть эту "пророссийскую" власть, из-за которой якобы Грузию лишили европейской перспективы. Запад, то есть категория американских и европейский политиков, координатором которых является посол США в Грузии, очень недоволен возобновлением прямых авиарейсов между Россией и Грузией, отменой российских виз для граждан Грузии и тем, что для Грузии Россия – лидер в торговле, туризме и в денежных переводах.
Думаю, что оппозицию и президента очень пугает вполне осязаемая возможность восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Понятно, что для этого необходимо начать реальные переговоры по вопросу реинтеграции с Абхазией и Южной Осетией. Пора признать, что такие дела с Россией ультиматумами не решаются, нужно пройти этапы: 1 – примирение с абхазами и осетинами и возвращение грузинских беженцев; 2 – открытие границ для всех в оба направления; и только потом 3 – вопрос суверенитета и территориального устройства Грузии. Уверяю, что после первых двух этапов отношения между нами изменятся в положительную сторону настолько, что третий этап уже не будет казаться "красной линией", как сегодня, когда мы начинаем с конца.
Другой вопрос – насколько велика вероятность, что президенту Зурабишвили с опорой на группу западных кураторов Грузии и радикальную грузинскую оппозицию удастся осуществить то, что не удалось Саакашвили. Президент Грузии – глава государства в Грузии и гарант её Конституции, которую она нарушает во второй раз. По Конституции Грузия является парламентской республикой, и её президент исполняет лишь представительские и церемониальные функции, например осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства и милует заключённых. Несмотря на то, что правительство премьера Гарибашвили не одобрило – отказало – Зурабишвили в зарубежных визитах в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Болгарию, Чехию и Израиль, она нарушила 78 главу Конституции и самовольно направилась в европейское турне – уже встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Право на возбуждение процедуры импичмента против президента Грузии имеет не менее одной трети полного состава парламента Грузии – 50 депутатов, а для отстранения президента от должности в порядке импичмента необходимо 100 голосов, то есть две трети полного состава Парламента, в котором 150 депутатов. Процедура такова: 50 членов Парламента собирают подписи и обращаются в Конституционный суд, который в течение месяца должен дать свою правовую оценку, после чего в течение двух недель Парламент голосует по вопросу импичмента. У парламентского большинства от "Грузинской мечты" – 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Большинство получит и 4 голоса от фракции "Европейские социалисты" Фридона Инджия, это уже 88 голосов, останется уговорить 12 депутатов, что пока выглядит нереальным.
Президентствовать Зурабишвили осталось ровно год, до президентских выборов 2024 года, но импичмент – вопрос не только принципа, ведь за оставшийся год зарабатывающая себе пенсию госпожа Зурабишвили может ещё много чего попортить своими провокациями, к примеру, помиловать Саакашвили.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.