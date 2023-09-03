https://sputnik-georgia.ru/20230903/opyat-vinovata-rossiya-ili-pochemu-prezidentu-gruzii-grozit-impichment-281913060.html

Опять виновата Россия? Или почему президенту Грузии грозит импичмент

Опять виновата Россия? Или почему президенту Грузии грозит импичмент

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили размышляет о том, почему правящая партия "Грузинская мечта" собирается начать процедуру импичмента... 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T22:32+0400

2023-09-03T22:32+0400

2023-09-03T22:47+0400

грузия

аналитика

политика

правительство грузии

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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Кто как, а я уверен, что причиной невольно является Россия. Зурабишвили поехала в Европу агитировать европейских лидеров не за предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз, а наоборот – не предоставлять Грузии этот статус и объявить, что причиной является пророссийская власть "Грузинской мечты". После чего грузинский народ должен, по идее, выйти на улицы и свергнуть эту "пророссийскую" власть, из-за которой якобы Грузию лишили европейской перспективы. Запад, то есть категория американских и европейский политиков, координатором которых является посол США в Грузии, очень недоволен возобновлением прямых авиарейсов между Россией и Грузией, отменой российских виз для граждан Грузии и тем, что для Грузии Россия – лидер в торговле, туризме и в денежных переводах. Думаю, что оппозицию и президента очень пугает вполне осязаемая возможность восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Понятно, что для этого необходимо начать реальные переговоры по вопросу реинтеграции с Абхазией и Южной Осетией. Пора признать, что такие дела с Россией ультиматумами не решаются, нужно пройти этапы: 1 – примирение с абхазами и осетинами и возвращение грузинских беженцев; 2 – открытие границ для всех в оба направления; и только потом 3 – вопрос суверенитета и территориального устройства Грузии. Уверяю, что после первых двух этапов отношения между нами изменятся в положительную сторону настолько, что третий этап уже не будет казаться "красной линией", как сегодня, когда мы начинаем с конца. Состоится ли импичмент президента Грузии? Мнения и позиции >>Другой вопрос – насколько велика вероятность, что президенту Зурабишвили с опорой на группу западных кураторов Грузии и радикальную грузинскую оппозицию удастся осуществить то, что не удалось Саакашвили. Президент Грузии – глава государства в Грузии и гарант её Конституции, которую она нарушает во второй раз. По Конституции Грузия является парламентской республикой, и её президент исполняет лишь представительские и церемониальные функции, например осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях с согласия правительства и милует заключённых. Несмотря на то, что правительство премьера Гарибашвили не одобрило – отказало – Зурабишвили в зарубежных визитах в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Арабские Эмираты, Болгарию, Чехию и Израиль, она нарушила 78 главу Конституции и самовольно направилась в европейское турне – уже встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Право на возбуждение процедуры импичмента против президента Грузии имеет не менее одной трети полного состава парламента Грузии – 50 депутатов, а для отстранения президента от должности в порядке импичмента необходимо 100 голосов, то есть две трети полного состава Парламента, в котором 150 депутатов. Процедура такова: 50 членов Парламента собирают подписи и обращаются в Конституционный суд, который в течение месяца должен дать свою правовую оценку, после чего в течение двух недель Парламент голосует по вопросу импичмента. У парламентского большинства от "Грузинской мечты" – 84 голоса из 150, для импичмента необходима поддержка 100 парламентариев. Большинство получит и 4 голоса от фракции "Европейские социалисты" Фридона Инджия, это уже 88 голосов, останется уговорить 12 депутатов, что пока выглядит нереальным. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента? >>Президентствовать Зурабишвили осталось ровно год, до президентских выборов 2024 года, но импичмент – вопрос не только принципа, ведь за оставшийся год зарабатывающая себе пенсию госпожа Зурабишвили может ещё много чего попортить своими провокациями, к примеру, помиловать Саакашвили.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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грузия, аналитика, политика, правительство грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента