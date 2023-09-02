https://sputnik-georgia.ru/20230902/sostoitsya-li-impichment-prezidenta-gruzii-mneniya-i-pozitsii-281888303.html

Состоится ли импичмент президента Грузии? Мнения и позиции

Состоится ли импичмент президента Грузии? Мнения и позиции

Процедура импичмента президенту вызвала противоречия в политических кругах Грузии 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T21:02+0400

2023-09-02T21:02+0400

2023-09-02T21:02+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в понедельник начнет сбор подписей для начала процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили, однако поддержки ведущих парламентских оппозиционных партий у нее не будет. Процедуру импичмента могут анонсировать минимум 50 депутатов парламента, обратившись в Конституционный суд для установления нарушения президентом Конституции. В руководстве страны заговорили об этой процедуре из-за непослушания президента: вопреки отказу правительства, Зурабишвили отправилась в зарубежное турне в преддверии решения Евросоюза по статусу кандидата. При этом он подчеркнул, что правящая партия хорошо понимает, что не сможет довести процедуру импичмента до конца. "Мы видим реакцию наших оппонентов – как они встали на защиту человека, нарушившего Конституцию. Они стали соучастниками нарушителя Конституции, но мы не можем оставить без реагирования нарушение Конституции президентом – персоной, которая должна быть гарантом Конституции", – сказал Мдинарадзе. В истории останется факт, что президент Грузии нарушила высший закон, добавил он. Поддержки не будет Большая часть оппозиционных партий еще до начала процедуры импичмента, которая продлится больше месяца, уже определилась, будет ли голосовать за импичмент. Для объявления импичмента президенту необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности. Импичмент президенту Грузии: "Мечта" не ведет консультаций с другими партиями>>"Этот шаг фактически создает угрозу европейскому будущему страны, а также является целенаправленным шагом для углубления в стране радикализма, противостояния и поляризации и создает серьезные проблемы стабильности грузинского государства, поэтому партия "Для Грузии", безусловно, не поддержит процедуру импичмента президента", – заявил лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария. У его партии в парламенте пять депутатов. Не будет поддерживать импичмент и оппозиционная фракция "Единое национальное движение", представленная в парламенте 20 депутатами. Против импичмента также высказались еще шесть депутатов от политических групп "Лело", "Еврооптимисты" и "Стратегия Агмашенебели". А вот в политической группе "Гирчи" вообще не увидели смысла этой процедуры."Я даже не могу представить, как можно собрать 100 голосов. "Грузинской мечте" придется добавить голоса "Нацдвижения", а они разве будут с ними сотрудничать? Конечно, нет", – сказал депутат политической группы Герман Сабо. Причина и процедуры импичментаВ "Грузинской мечте" заявили, что президент Грузии нарушила Конституцию, проигнорировав отказ правительства в осуществлении зарубежных визитов. Причиной отказа власти назвали то, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии. В администрации президента заявили, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии, в отличие от правительства, действует против интересов государства, соответственно, отказ ей в осуществлении зарубежных визитов логичен.Президент Грузии пытается играть в некую беспроигрышную игру – Кобахидзе об импичменте>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. То есть без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства.Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты">>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, украина, молдова, мамука мдинарадзе, георгий гахария, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение