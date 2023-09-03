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Поврежденный градом виноград в Кахети готово скупить государство
Поврежденный градом виноград в Кахети готово скупить государство
Приемом поврежденного винограда займется госкомпания ООО "Компания по управлению урожаем" 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T12:10+0400
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новости
грузия
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кахети
национальное агентство вина
град
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Государство готово принять поврежденный градом виноград от жителей Кахети и заплатить за него 0,9 лари (90 тетри) за килограмм, говорится в сообщении Национального агентства вина. Сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани в Кахети. Местные власти подсчитывают убытки. По информации агентства, штаб по координации сбора урожая работает 24 часа в сутки, и мобилизуются все ресурсы, чтобы пострадавшие производители могли без перебоев разместить свой урожай. "Государство не оставит виноградарей-фермеров в одиночестве перед лицом убытков, вызванных стихийными бедствиями, и продолжит их поддерживать", – говорится в заявлении Национального агентства вина. Приемом поврежденного винограда займется госкомпания ООО "Компания по управлению урожаем". В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах &gt;&gt;По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, экономика, кахети, национальное агентство вина, град, виноград, ртвели архив
новости, грузия, экономика, кахети, национальное агентство вина, град, виноград, ртвели архив

Поврежденный градом виноград в Кахети готово скупить государство

12:10 03.09.2023 (обновлено: 12:34 03.09.2023)
© National Wine Agency of Georgia Прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети
Прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2023
© National Wine Agency of Georgia
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Приемом поврежденного винограда займется госкомпания ООО "Компания по управлению урожаем"
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Государство готово принять поврежденный градом виноград от жителей Кахети и заплатить за него 0,9 лари (90 тетри) за килограмм, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в муниципалитетах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани в Кахети. Местные власти подсчитывают убытки.
По информации агентства, штаб по координации сбора урожая работает 24 часа в сутки, и мобилизуются все ресурсы, чтобы пострадавшие производители могли без перебоев разместить свой урожай.
"Государство не оставит виноградарей-фермеров в одиночестве перед лицом убытков, вызванных стихийными бедствиями, и продолжит их поддерживать", – говорится в заявлении Национального агентства вина.
Приемом поврежденного винограда займется госкомпания ООО "Компания по управлению урожаем".
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году.
Непогода в Кахети: град уничтожил виноградники в трех крупных районах >>
По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм.
В текущем году ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн вина, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.
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