https://sputnik-georgia.ru/20230903/turtsiya-obnovila-tamozhennyy-post-na-granitse-s-gruziey-281911294.html

Турция обновила таможенный пост на границе с Грузией

Турция обновила таможенный пост на границе с Грузией

Одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска и оснащение их современным оборудованием, заявил... 03.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Обновленный таможенный пункт пропуска "Тюркгезу" открылся со стороны Турции на грузино-турецкой границе (ТПП "Вале"), сообщает Минфин Грузии. По приглашению турецкой стороны на мероприятии присутствовала грузинская делегация во главе с первым заместителем министра финансов Георгием Какауридзе. Члены грузинской делегации вместе со своими турецкими коллегами посетили обновленную инфраструктуру и ознакомились с процедурами таможенного контроля. По словам Георгия Какауридзе, одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, оснащение их современным оборудованием и эффективное проведение таможенных процедур. По его словам, для Грузии и Турции, как стран транзитного коридора Восток-Запад, особое значение придается развитию привлекательного и конкурентоспособного транзитного коридора, для чего важно установить единые принципы развития в таможенное поле. Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией >>Как отметили в Службе доходов Грузии, в связи с возросшим международным грузопотоком таможенный пункт "Вале" ежедневно пропускает 150 легковых автомобилей, до 600 лиц, пересекающих границу, и более 300 грузовых автомобилей. После открытия обновленной таможенной инфраструктуры со стороны Турции ожидается удвоение данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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