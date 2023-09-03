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Турция обновила таможенный пост на границе с Грузией
Турция обновила таможенный пост на границе с Грузией
Одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска и оснащение их современным оборудованием, заявил... 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Обновленный таможенный пункт пропуска "Тюркгезу" открылся со стороны Турции на грузино-турецкой границе (ТПП "Вале"), сообщает Минфин Грузии. По приглашению турецкой стороны на мероприятии присутствовала грузинская делегация во главе с первым заместителем министра финансов Георгием Какауридзе. Члены грузинской делегации вместе со своими турецкими коллегами посетили обновленную инфраструктуру и ознакомились с процедурами таможенного контроля. По словам Георгия Какауридзе, одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, оснащение их современным оборудованием и эффективное проведение таможенных процедур. По его словам, для Грузии и Турции, как стран транзитного коридора Восток-Запад, особое значение придается развитию привлекательного и конкурентоспособного транзитного коридора, для чего важно установить единые принципы развития в таможенное поле. Гарибашвили и Эрдоган отметили важность партнерства между Грузией и Турцией >>Как отметили в Службе доходов Грузии, в связи с возросшим международным грузопотоком таможенный пункт "Вале" ежедневно пропускает 150 легковых автомобилей, до 600 лиц, пересекающих границу, и более 300 грузовых автомобилей. После открытия обновленной таможенной инфраструктуры со стороны Турции ожидается удвоение данных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, турция, таможня
Турция обновила таможенный пост на границе с Грузией
20:35 03.09.2023 (обновлено: 20:41 03.09.2023)
Одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска и оснащение их современным оборудованием, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Обновленный таможенный пункт пропуска "Тюркгезу" открылся со стороны Турции на грузино-турецкой границе (ТПП "Вале"), сообщает Минфин Грузии.
По приглашению турецкой стороны на мероприятии присутствовала грузинская делегация во главе с первым заместителем министра финансов Георгием Какауридзе.
"Грузия добилась больших успехов в этом направлении. Как известно, наземные таможенные пункты пропуска "Сарпи", "Тюркгезю-Вале" и "Карцахи-Чилдыр-Акташ" являются образцовыми пунктами пропуска в регионе. Также важным считаем соглашение о совместном управлении пунктами пропуска между двумя странами", – сказал Какауридзе.
Члены грузинской делегации вместе со своими турецкими коллегами посетили обновленную инфраструктуру и ознакомились с процедурами таможенного контроля.
По словам Георгия Какауридзе, одним из приоритетов правительства Грузии является развитие инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, оснащение их современным оборудованием и эффективное проведение таможенных процедур.
По его словам, для Грузии и Турции, как стран транзитного коридора Восток-Запад, особое значение придается развитию привлекательного и конкурентоспособного транзитного коридора, для чего важно установить единые принципы развития в таможенное поле.
Как отметили в Службе доходов Грузии, в связи с возросшим международным грузопотоком таможенный пункт "Вале" ежедневно пропускает 150 легковых автомобилей, до 600 лиц, пересекающих границу, и более 300 грузовых автомобилей.
После открытия обновленной таможенной инфраструктуры со стороны Турции ожидается удвоение данных.