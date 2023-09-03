https://sputnik-georgia.ru/20230903/vizit-spikera-knesseta-v-tbilisi-nachalsya-s-nagrazhdeniya-potomkov-gruzinskogo-shindlera-281912878.html

Визит спикера Кнессета в Тбилиси начался с награждения потомков грузинского Шиндлера

Визит спикера Кнессета в Тбилиси начался с награждения потомков грузинского Шиндлера

Спикер Кнессета в понедельник, 4 сентября, проведет встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T21:58+0400

2023-09-03T21:58+0400

2023-09-03T22:27+0400

грузия

новости

тбилиси

израиль

шалва папуашвили

ираклий гарибашвили

илья дарчиашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24757/23/247572344_0:53:901:559_1920x0_80_0_0_0bae5f9f531cdda1e71b4be464c15047.jpg

ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Спикер израильского Кнессета Амир Охана начал официальный визит в Грузию с вручения почетных грамот потомкам грузинского Шиндлера, Серго Метревели, в Музее истории грузино-еврейских отношений.Серго Васильевич Метревели – единственный грузин, которому решением израильской комиссии и музея "Иад Вашем" присвоено звание "Праведник народов мира". Он рисковал собой, чтобы спасти жизни двух евреев во время Второй мировой войны. Спасенных звали Эмиль Зигель и Аркадий Миронович Рабинович. По его словам, цель визита – укрепить и углубить отношения между двумя великими странами. Что касается других деталей визита, то спикер Кнессета в понедельник, 4 сентября, проведет встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии. Он встретится со спикером парламента Шалвой Папуашвили, а затем с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Спикер парламента Шалва Папуашвили примет Амира Охана в законодательном органе. По итогам встречи спикеры парламентов двух стран выступят с совместным заявлением для прессы. Отношения Грузии и Израиля выходят на новый уровень – о чем говорили премьеры >>Амир Охана также встретится с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и председателем Верховного суда Нино Кадагидзе. Уже 5 сентября спикер Кнессета посетит пленарное заседание парламента Грузии. Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехословакии. Его история легла в основу книги "Ковчег Шиндлера" и основанного на ней фильма "Список Шиндлера".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, израиль, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили