https://sputnik-georgia.ru/20230817/otnosheniya-gruzii-i-izrailya-vykhodyat-na-novyy-uroven---o-chem-govorili-premery-281392297.html

Отношения Грузии и Израиля выходят на новый уровень – о чем говорили премьеры

Отношения Грузии и Израиля выходят на новый уровень – о чем говорили премьеры

Стороны обсудили основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах и перспективы дальнейшего углубления существующего сотрудничества 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T19:09+0400

2023-08-17T19:09+0400

2023-08-17T20:31+0400

грузия

новости

политика

израиль

ираклий гарибашвили

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281389178_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ae0fdc32e029cbb9174ff424cfd652fa.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Отношения Грузии и Израиля выходят на новый уровень, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с грузинским главой правительства Ираклием Гарибашвили. Гарибашвили находится в Израиле с рабочим визитом и проведет там ряд важных встреч с руководством страны. Одной из главных договоренностей сторон стало начало переговоров в будущем году по Соглашению о свободной торговле между странами. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, стороны также обсудили основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах и перспективы дальнейшего углубления существующего сотрудничества. Грузия и Израиль начнут переговоры по соглашению о свободной торговле >>Как отметил премьер-министр Грузии, Грузия и Израиль имеют значительный опыт плодотворного сотрудничества. Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность углубления существующей дружбы и сотрудничества с Израилем и отметил, что партнерство между странами всегда находится на высоком уровне. Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле >>Также страны обсудили новые подходы и перспективы определения новых направлений будущего сотрудничества в экономике и положительную динамику сотрудничества в сфере туризма. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между Грузией и Израилем в 2022 году составил 37,5 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, израиль, ираклий гарибашвили, биньямин нетаньяху