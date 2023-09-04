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Елистратов о будущем Каховской ГЭС и гидроэнергетических проектах РФ в Центральной Азии
Елистратов о будущем Каховской ГЭС и гидроэнергетических проектах РФ в Центральной Азии
Восстановление Каховской ГЭС – невероятно сложная для инженеров и строителей задача, но у российских специалистов есть большой опыт такой работы 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T11:47+0400
2023-09-04T11:47+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор технических наук, профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов. С какими сложностями могут столкнуться строители? Зачем Россия строит новые гидроэлектростанции на Дальнем Востоке? Какие проекты российские специалисты реализуют в Кыргызстане и других странах Центральной Азии? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, видео
мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, видео
Елистратов о будущем Каховской ГЭС и гидроэнергетических проектах РФ в Центральной Азии
11:47 04.09.2023 (обновлено: 12:33 04.09.2023)
Восстановление Каховской ГЭС – невероятно сложная для инженеров и строителей задача, но у российских специалистов есть большой опыт такой работы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор технических наук, профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов.
С какими сложностями могут столкнуться строители? Зачем Россия строит новые гидроэлектростанции на Дальнем Востоке? Какие проекты российские специалисты реализуют в Кыргызстане и других странах Центральной Азии?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.