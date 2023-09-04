https://sputnik-georgia.ru/20230904/elistratov-o-buduschem-kakhovskoy-ges-i-gidroenergeticheskikh-proektakh-rf-v-tsentralnoy-azii-281919175.html

Елистратов о будущем Каховской ГЭС и гидроэнергетических проектах РФ в Центральной Азии

Елистратов о будущем Каховской ГЭС и гидроэнергетических проектах РФ в Центральной Азии

Восстановление Каховской ГЭС – невероятно сложная для инженеров и строителей задача, но у российских специалистов есть большой опыт такой работы 04.09.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор технических наук, профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов. С какими сложностями могут столкнуться строители? Зачем Россия строит новые гидроэлектростанции на Дальнем Востоке? Какие проекты российские специалисты реализуют в Кыргызстане и других странах Центральной Азии? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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