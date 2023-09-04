https://sputnik-georgia.ru/20230904/fermery-v-gruzii-smogut-realizovat-ves-urozhay-vinograda-v-tom-chisle-negodnyy--premer-281937005.html
Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер
Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер
Премьер успокоил фермеров, заявив, что государство примет даже поврежденный виноград 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T19:02+0400
2023-09-04T19:02+0400
2023-09-04T19:02+0400
грузия
экономика
новости
кахети
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские фермеры смогут реализовать весь урожай винограда в 2023 году, в том числе поврежденный в результате непогоды, который примет госпредприятие за 0,9 лари за один килограмм, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. В разгар сбора урожая, ртвели, 3 сентября в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники>>В текущем году по всей стране ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн винограда, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Гарибашвили также напомнил общественности о ситуации в сфере виноградарства и виноделия 10 лет назад. По его словам, тогда в стране работало лишь 40 винных компаний, в то время как сегодня их число выросло до 2,5 тысячи. Ртвели 2023: новые данные о сборе урожая в Кахети>>Кроме того, по информации премьера, площадь виноградников 10 лет назад составляла 25 тысяч гектаров, в то время как сегодня она удвоилась, и виноградники в стране разбиты на площади 50 тысяч гектаров. Гарибашвили отметил и то, что в прошлом году доходы фермеров Кахети от реализации урожая винограда составили 270 миллионов лари. По его словам, такая разница в доходах неслучайна и является заслугой правильно спланированной и осознанной политики правительства, поддержки и субсидий, множества программ, которые работают по сей день. Гарибашвили призвал фермеров подключиться к программе агрострахования. Кроме того, Гарибашвили напомнил и о реализации рекордного количества вина в 2022 году – 103 миллиона литров. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, кахети, ираклий гарибашвили
грузия, экономика, новости, кахети, ираклий гарибашвили
Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер
Премьер успокоил фермеров, заявив, что государство примет даже поврежденный виноград
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские фермеры смогут реализовать весь урожай винограда в 2023 году, в том числе поврежденный в результате непогоды, который примет госпредприятие за 0,9 лари за один килограмм, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
В разгар сбора урожая, ртвели, 3 сентября в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки.
"У людей был подготовлен виноград к сдаче, но, к сожалению, пошел град. Но, несмотря на это, хочу четко заявить и успокоить наших дорогих граждан, что ни один килограмм винограда, будь то поврежденный, побитый градом или обычный виноград, не останется несданным. Государство примет, в том числе, побитый градом виноград за 90 тетри", – заявил Гарибашвили.
В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году.
По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм.
В текущем году по всей стране ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн винограда, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари.
Гарибашвили также напомнил общественности о ситуации в сфере виноградарства и виноделия 10 лет назад. По его словам, тогда в стране работало лишь 40 винных компаний, в то время как сегодня их число выросло до 2,5 тысячи.
Кроме того, по информации премьера, площадь виноградников 10 лет назад составляла 25 тысяч гектаров, в то время как сегодня она удвоилась, и виноградники в стране разбиты на площади 50 тысяч гектаров.
Гарибашвили отметил и то, что в прошлом году доходы фермеров Кахети от реализации урожая винограда составили 270 миллионов лари.
"Для сравнения: если взять то, что происходило в 2012 году – тогда доход составлял максимум 35-40 миллионов лари. Всего за 10 лет кахетинские виноградари и фермеры получили более 2 миллиардов лари. Это, конечно, очень большая разница", – сказал он.
По его словам, такая разница в доходах неслучайна и является заслугой правильно спланированной и осознанной политики правительства, поддержки и субсидий, множества программ, которые работают по сей день.
Гарибашвили призвал фермеров подключиться к программе агрострахования.
"У нас в прошлом году было, если не ошибаюсь, 50% софинансирование, а мы увеличили его до 70%. То есть 70% – это наше софинансирование со стороны государства. Конечно, это необходимо сделать", – заявил премьер.
Кроме того, Гарибашвили напомнил и о реализации рекордного количества вина в 2022 году – 103 миллиона литров.
"Благодаря этому в страну поступают доходы в размере сотен миллионов долларов, а нашим гражданам предоставляется возможность для большего развития, большего обогащения и так далее... Мы сохраним эту политику, усилим ее и выделим еще большую помощь нашим виноградарям и фермерам", – заявил премьер.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта.
Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.