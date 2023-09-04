https://sputnik-georgia.ru/20230904/fermery-v-gruzii-smogut-realizovat-ves-urozhay-vinograda-v-tom-chisle-negodnyy--premer-281937005.html

Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер

Фермеры в Грузии смогут реализовать весь урожай винограда, в том числе негодный – премьер

Премьер успокоил фермеров, заявив, что государство примет даже поврежденный виноград 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T19:02+0400

2023-09-04T19:02+0400

2023-09-04T19:02+0400

грузия

экономика

новости

кахети

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Грузинские фермеры смогут реализовать весь урожай винограда в 2023 году, в том числе поврежденный в результате непогоды, который примет госпредприятие за 0,9 лари за один килограмм, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. В разгар сбора урожая, ртвели, 3 сентября в Кахети сильный град и ветер повредили различные сельскохозяйственные культуры, в том числе виноградники, в районах Кварели, Телави, Ахмета и Гурджаани. Местные власти подсчитывают убытки. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По распоряжению правительства размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Град в Кахети – фермеров призвали активнее страховать виноградники>>В текущем году по всей стране ожидается собрать 200 тысяч тонн винограда. В 2022 году собрано примерно 256,5 тысячи тонн винограда, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Гарибашвили также напомнил общественности о ситуации в сфере виноградарства и виноделия 10 лет назад. По его словам, тогда в стране работало лишь 40 винных компаний, в то время как сегодня их число выросло до 2,5 тысячи. Ртвели 2023: новые данные о сборе урожая в Кахети>>Кроме того, по информации премьера, площадь виноградников 10 лет назад составляла 25 тысяч гектаров, в то время как сегодня она удвоилась, и виноградники в стране разбиты на площади 50 тысяч гектаров. Гарибашвили отметил и то, что в прошлом году доходы фермеров Кахети от реализации урожая винограда составили 270 миллионов лари. По его словам, такая разница в доходах неслучайна и является заслугой правильно спланированной и осознанной политики правительства, поддержки и субсидий, множества программ, которые работают по сей день. Гарибашвили призвал фермеров подключиться к программе агрострахования. Кроме того, Гарибашвили напомнил и о реализации рекордного количества вина в 2022 году – 103 миллиона литров. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. По статистике, в 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кахети, ираклий гарибашвили