https://sputnik-georgia.ru/20230904/kolichestvo-zanyatykh-v-biznes-sektore-v-gruzii-rastet--novye-dannye-281933037.html

Количество занятых в бизнес-секторе в Грузии растет – новые данные

Количество занятых в бизнес-секторе в Грузии растет – новые данные

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии составляет 1 914,7 лари 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T16:30+0400

2023-09-04T16:30+0400

2023-09-04T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Количество трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора во втором квартале 2023 года в Грузии составило 737,7 тысячи человек, что на 6,1% больше, чем в апреле-июне 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Из общего количества занятых 57,1% составляют мужчины, а 42,9% – женщины. При этом 43,3% от общей численности занятых приходится на крупный бизнес, 20,8% – на средний бизнес, 35,9% – на малый бизнес, сообщает Сакстат. Грузия развивается и богатеет благодаря правильной политике правительства – премьер>>Количество нанятых работников в бизнес-секторе за отчетный период выросло за год на 6,7% и составило 700,5 тысячи человек. Расходы на персонал во втором квартале составили 4,1 миллиарда лари, что на 25,6% больше аналогичного показателя за 2022 год. Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 914,7 лари (более 730 долларов), что на 289 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 482,4 лари, что на 215,4 лари больше, чем за апрель-июнь 2022 года. Среднемесячная зарплата в зависимости от размера предприятий: По количеству занятых, среди регионов лидирует столица – Тбилиси. Численность сотрудников по регионам выглядит следующим образом: Во втором квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем оборота бизнес-сектора увеличился на 15,2% и составил 48 млрд лари. Кроме того, за отчетный период 63,8% объема оборота бизнес-сектора приходится на крупный бизнес, 15,2% – на средний, 21% – на малый бизнес.Курс лари по отношению к доллару США на 4 сентября в размере 2,6252 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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