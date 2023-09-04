https://sputnik-georgia.ru/20230904/mezhdunarodnyy-festival-animatsii-v-gruzii-sobral-animatorov-iz-raznykh-stran-281920228.html

Международный фестиваль анимации в Грузии собрал аниматоров из разных стран

Международный фестиваль анимации в Грузии собрал аниматоров из разных стран

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Международный фестиваль анимационных фильмов "Никози" в 11-й раз проходит в селе Земо Никози (регион Шида Картли) до 7 сентября... 04.09.2023, Sputnik Грузия

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шида картли

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Международный фестиваль анимационных фильмов "Никози" в 11-й раз проходит в селе Земо Никози (регион Шида Картли) до 7 сентября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии. Цель фестиваля - профессиональный рост учащихся художественных школ и молодых аниматоров из других регионов Грузии, развитие анимации в стране, а также оживление культурной жизни региона. На фестивале в этом году представлены 23 страны, в программе 125 фильмов 100 режиссеров их таких стран как Франция, Португалия, Япония, Эстония, Великобритания и других. Как говорится в сообщении, многообразная и интересная фестивальная программа подразумевает показ анимационных работ начинающих и уже опытных режиссеров, музыкальные миниатюры, мастер-классы и фотовыставки. Режиссер из Грузии вошла в жюри международного фестиваля анимации в Анси>>Церемония открытия фестиваля прошла во дворе кафедрального храма Никози. Учащиеся художественной школы имени Святого Александра Окропиридзе села Никози представили приглашенным гостям свои работы. В архиерейской резиденции различные ансамбли также представили хореографические и вокальные номера. Фестиваль современного творчества проводится в селе Никози с 2011 года. По словам организаторов, "Никози" отличается от других кинофестивалей тем, что там полностью отсутствует традиционно принятая конкурсная система, где выявляется победитель в той или иной номинации. В "Никози" показывают, как старые шедевры, так и только созданные фильмы. Участники фестиваля знакомятся с новостями мировой анимации, встречаются с известными режиссерами и деятелями искусства. Анимационный фестиваль традиционно проходит по инициативе митрополита Никозской и Цхинвальской епархии, епископа Исайя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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