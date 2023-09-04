https://sputnik-georgia.ru/20230904/parlament-gruzii-lishit-mandatov-dvukh-deputatov-ot-gruzinskoy-mechty-281937625.html

Парламент Грузии лишит мандатов двух депутатов от "Грузинской мечты"

Парламент Грузии лишит мандатов двух депутатов от "Грузинской мечты"

На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T18:42+0400

2023-09-04T18:42+0400

2023-09-04T21:12+0400

политика

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давид сергеенко

нодар думбадзе

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Парламент Грузии проголосует по вопросу досрочного прекращения депутатских полномочий Кетевана Думбадзе и вице-спикера Давида Сергеенко в ходе пленарного заседания во вторник, заявил председатель законодательного органа страны Шалва Папуашвили на заседании бюро. В настоящее время Думбадзе и Сергеенко являются депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Думбадзе, дочери известного грузинского писателя Нодара Думбадзе, встал на повестку дня после того, как в августе она была назначена на должность директора Дома писателей Грузии. Что касается Сергеенко, то по регламенту парламента срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Из 32 заседаний, которые прошли в ходе весенней сессии, Сергеенко не присутствовал на 25. Промежуточных выборов не будет: кто заменит Сергеенко в парламенте?>>Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре. В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся. Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Соответственно, никто заменить Сергеенко в парламенте не сможет. А вот в случае лишения мандата Думбадзе, которая стала депутатом парламента десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", то ее место в законодательном органе займет следующий из списка. На данный момент у "Грузинской мечты" 75 депутатских кресел в парламенте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид сергеенко, нодар думбадзе, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия