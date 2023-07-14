https://sputnik-georgia.ru/20230714/promezhutochnykh-vyborov-ne-budet-kto-zamenit-sergeenko-v-parlamente-279563262.html

Промежуточных выборов не будет: кто заменит Сергеенко в парламенте?

Промежуточных выборов не будет: кто заменит Сергеенко в парламенте?

Экс-глава Минздрава Грузии, ныне депутат от правящей партии, покинул свой пост 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T14:56+0400

2023-07-14T14:56+0400

2023-07-14T15:46+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

давид сергеенко

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814567_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef6ae50b214295de7070cf9e1aed4e86.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. В случае досрочного лишения депутатских полномочий вице-спикера парламента Давида Сергеенко промежуточные выборы в тбилисском районе Сабуртало не состоятся, сообщил замглавы комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Шатакишвили. В пятницу комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал досрочное лишение депутатских полномочий Сергеенко. По регламенту парламента срок полномочий депутата прекращается досрочно, если он по неуважительным причинам не присутствует более чем на половине заседаний в течение одной сессии. Из 32 заседаний, которые прошли в ходе весенней сессии, Сергеенко не присутствовал на 25. Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре. "Консультации все покажут" – лидер "Грузинской мечты" о лишении мандата Сергеенко>>В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся. Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Таким образом, до следующих выборов в парламенте Грузии будет одним депутатом меньше.Слухи об уходе Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года. Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Экс-глава Минздрава Грузии может лишиться своего места в парламенте>>Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом. На сегодня парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами. Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если число членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, давид сергеенко, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия