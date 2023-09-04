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Парламент Грузии усиливает безопасность – новые правила
Парламент Грузии усиливает безопасность – новые правила
Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T19:33+0400
2023-09-04T19:33+0400
2023-09-04T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Обновленные правила по обеспечению безопасности в парламенте Грузии вводятся в законодательном органе с 18 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро. Папуашвили утвердил соответствующие правила в понедельник, 4 сентября. Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды, в том числе выдачи пропусков для посетителей, а также въезда автомобилей на территорию законодательного органа.Как пояснил спикер, зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Парламент Грузии лишит мандатов двух депутатов от "Грузинской мечты">>По словам спикера парламента, в остальных правилах входа в здание ничего кардинально не меняется. Как и прежде, депутатам парламента, а также соответствующим членам аппарата, имеющим право на вход, также будут выдаваться пропуска. Бюро пропусков будет работать до 21:00 вместо 19:00. Также необходимо указать цель пропуска, в частности, встречу или мероприятие. Подразумевается, что пропуск должен быть разрешен либо для встречи с лицом, выдающим пропуск, либо с сотрудником или руководителем аппарата. "Также мы договорились о распределении мест в зале заседаний парламента, где находится зона для посетителей, правительственная ложа и так далее. Никаких изменений здесь нет, это просто еще раз конкретизировано и упорядочено", – сказал Папуашвили. Парламент Грузии с 1 марта 2023 года перешел на новые правила аккредитации для СМИ. По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили представители СМИ получают аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого cjcnfdkztn один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, тбилиси, шалва папуашвили
Парламент Грузии усиливает безопасность – новые правила
19:33 04.09.2023 (обновлено: 20:11 04.09.2023)
Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Обновленные правила по обеспечению безопасности в парламенте Грузии вводятся в законодательном органе с 18 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро.
Папуашвили утвердил соответствующие правила в понедельник, 4 сентября. Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды, в том числе выдачи пропусков для посетителей, а также въезда автомобилей на территорию законодательного органа.
"Кроме того, корректируются уровни безопасности. Вы знаете, что в некоторых случаях в парламенте объявляется режим, когда посетителей не пускают. Здесь для большей наглядности введено точное определение уровней безопасности: красный, желтый и зеленый уровни", – сказал Папуашвили.
Как пояснил спикер, зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации.
Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей.
По словам спикера парламента, в остальных правилах входа в здание ничего кардинально не меняется. Как и прежде, депутатам парламента, а также соответствующим членам аппарата, имеющим право на вход, также будут выдаваться пропуска. Бюро пропусков будет работать до 21:00 вместо 19:00.
Также необходимо указать цель пропуска, в частности, встречу или мероприятие. Подразумевается, что пропуск должен быть разрешен либо для встречи с лицом, выдающим пропуск, либо с сотрудником или руководителем аппарата.
"Также мы договорились о распределении мест в зале заседаний парламента, где находится зона для посетителей, правительственная ложа и так далее. Никаких изменений здесь нет, это просто еще раз конкретизировано и упорядочено", – сказал Папуашвили.
Парламент Грузии с 1 марта 2023 года перешел на новые правила аккредитации для СМИ.
По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили представители СМИ получают аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого cjcnfdkztn один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию.