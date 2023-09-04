https://sputnik-georgia.ru/20230904/parlament-gruzii-usilivaet-bezopasnost---novye-pravila-281940807.html

Парламент Грузии усиливает безопасность – новые правила

Парламент Грузии усиливает безопасность – новые правила

Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T19:33+0400

2023-09-04T19:33+0400

2023-09-04T20:11+0400

новости

политика

грузия

тбилиси

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24644/75/246447541_0:64:3000:1752_1920x0_80_0_0_247f9e8c51ad8c7cbe53b71307e12799.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Обновленные правила по обеспечению безопасности в парламенте Грузии вводятся в законодательном органе с 18 сентября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро. Папуашвили утвердил соответствующие правила в понедельник, 4 сентября. Основная суть изменений заключается в обеспечении безопасной рабочей среды, в том числе выдачи пропусков для посетителей, а также въезда автомобилей на территорию законодательного органа.Как пояснил спикер, зеленый уровень – когда ограничений нет. Красный уровень относится к случаю эвакуации при возникновении другой форс-мажорной ситуации. Желтый уровень – когда вводятся различные ситуативные ограничения на пропуск посетителей. Парламент Грузии лишит мандатов двух депутатов от "Грузинской мечты">>По словам спикера парламента, в остальных правилах входа в здание ничего кардинально не меняется. Как и прежде, депутатам парламента, а также соответствующим членам аппарата, имеющим право на вход, также будут выдаваться пропуска. Бюро пропусков будет работать до 21:00 вместо 19:00. Также необходимо указать цель пропуска, в частности, встречу или мероприятие. Подразумевается, что пропуск должен быть разрешен либо для встречи с лицом, выдающим пропуск, либо с сотрудником или руководителем аппарата. "Также мы договорились о распределении мест в зале заседаний парламента, где находится зона для посетителей, правительственная ложа и так далее. Никаких изменений здесь нет, это просто еще раз конкретизировано и упорядочено", – сказал Папуашвили. Парламент Грузии с 1 марта 2023 года перешел на новые правила аккредитации для СМИ. По приказу председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили представители СМИ получают аккредитации двух видов: аккредитацию парламентского журналиста, срок действия которого cjcnfdkztn один год, и специальную (одноразовую) аккредитацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, тбилиси, шалва папуашвили