https://sputnik-georgia.ru/20230904/strasti-vokrug-vysshego-soveta-yustitsii--parlament-gruzii-vnov-progolosuet-za-kandidatov-281941806.html

Страсти вокруг Высшего совета юстиции – парламент Грузии вновь проголосует за кандидатов

Страсти вокруг Высшего совета юстиции – парламент Грузии вновь проголосует за кандидатов

Всего на два вакантных места в совете претендуют четыре кандидата 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T21:01+0400

2023-09-04T21:01+0400

2023-09-04T21:01+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

украина

молдова

шалва папуашвили

высший совет юстиции

венецианская комиссия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093093_0:16:1997:1139_1920x0_80_0_0_b5b5d97176a0ff0c43a441236f8fae47.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал все политические группы поддержать кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции, голосование по которым состоится на текущей неделе. Всего на два вакантных места в совете претендуют четыре кандидата – Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Ни один из них в ходе весенней сессии не смог заручиться поддержкой парламента и получить необходимое количество – минимум 90 голосов. В результате голосование было перенесено. В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова. Проведение реформы в судебной системе – это третья из 12 рекомендаций Евросоюза. В рекомендациях сказано, что все изменения в этом направлении должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии – консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы. В конце июня был обнародован промежуточный отчет Еврокомиссии. В нем сказано, что третий пункт рекомендаций выполнен частично и что Грузии следует отправить результаты проделанной работы Венецианской комиссии для получения второй по счету оценки, а также заполнить вакантные места в Высшем совете юстиции. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. У Высшего совета юстиции Грузии появился новый независимый инспектор>>До недавнего времени в Высшем совете юстиции из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых уже два года как истекли. Парламентскому большинству не хватало голосов (минимум 90), но в середине мая парламент все же избрал кандидатов на три вакантных места. Позже несколько оппозиционных депутатов признались, что они голосовали "за". Причиной эти депутаты назвали то, что их коллеги из оппозиции не предупреждали, что делать этого не надо. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, украина, молдова, шалва папуашвили, высший совет юстиции, венецианская комиссия, еврокомиссия