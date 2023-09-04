https://sputnik-georgia.ru/20230904/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-4-do-10-sentyabrya-281919488.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 4 до 10 сентября

Температура воздуха на текущей неделе днем поднимется до 32 градусов тепла 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T10:55+0400

2023-09-04T10:55+0400

2023-09-04T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном ясную и солнечную погоду, местами ожидается дождь. В понедельник, 4 сентября, в столице ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 28 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:29. Во вторник, 5 сентября, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:30. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:29. В среду, 6 сентября, в Тбилиси практически весь день синоптики прогнозируют ясную погоду, местами возможна облачность. Восход солнца будет в 06:31. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:26. В четверг, 7 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:32. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус тепла, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:24. В пятницу, 8 сентября, в Тбилиси ожидается местами ясная, местами облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:33. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, а днем прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:23. В субботу, 9 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Восход солнца будет в 06:34. Минимальная температура воздуха ночью составит 18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:21. В воскресенье, 10 сентября, в столице Грузии ожидается местами солнечная погода, местами облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:35. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси