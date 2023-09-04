https://sputnik-georgia.ru/20230904/vliyaet-li-migratsiya-iz-rossii-i-ukrainy-na-rost-chisla-sluchaev-vich-v-gruzii-281913725.html

Влияет ли миграция на рост числа случаев ВИЧ в Грузии

Влияет ли миграция на рост числа случаев ВИЧ в Грузии

За последние 20 месяцев в центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии обратились 226 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан, в том числе 96... 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T07:01+0400

2023-09-04T07:01+0400

2023-09-04T08:11+0400

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центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Опасения, что активизация миграционных процессов, особенно из России и Украины, увеличивает риски обострения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Грузии небезосновательны, написал директор Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в сети. За последние 20 месяцев в центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии обратились 226 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан, в том числе 96 граждан России и 81 гражданин Украины. В связи с этим инфекционная больница 11 августа опубликовала пост в социальной сети, где проинформировала население о том, что с начала миграции граждан России и Украины в Грузию усилен эпиднадзор за ВИЧ-инфекцией (в том числе за мигрантами). По словам Церцвадзе, в Грузии число ВИЧ-инфицированных пациентов составляет 8 500 человек, а не более 10 тысяч, как утверждают некоторые эксперты. "Вероятно, они взяли эту цифру (10 170) из очередного пресс-релиза центра СПИДа (который мы регулярно публикуем), и она отражает не количество ВИЧ-инфицированных, живущих сегодня в Грузии, а количество ВИЧ/СПИД, официально зарегистрированных в центре СПИДа с начала эпидемии ВИЧ/СПИДа в Грузии (1989 г.), включая умерших и покинувших страну", – подчеркнул Церцвадзе. День памяти жертв СПИДа: сколько умерли в Грузии от болезни >>Число больных ВИЧ/СПИД, выявленных за первые восемь месяцев (январь-август) 2023 года – 393 случая, что практически не отличается от числа больных ВИЧ/СПИД, выявленных за тот же период 2022 года (394 человека). "Считаем, что, учитывая специфику нынешней ситуации, когда возросла миграция из стран с высоким риском заражения ВИЧ, было бы хорошо, если бы соответствующие государственные структуры нашли правовую форму, чтобы для некоторых типов мигрантов необходимо стало предъявлять документ, подтверждающий ВИЧ-статус, или предлагать им проходить тест на ВИЧ", – сказал Церцвадзе. Как отметил главный инфекционист, положительный ВИЧ-статус не станет препятствием для въезда в страну. Мигрантам просто предложат участие в профилактических и лечебных программах. Врач призвал население, особенно молодежь, строго соблюдать правила и рекомендации ВИЧ-безопасности, в частности: избегать случайных незащищенных половых контактов, не допускать использования не стерильных медицинских инструментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, украина, россия, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии